La Regione proroga le graduatorie degli assistenti sociali, Pastorino: “Risultato positivo”

Genova. Approvata all’unanimità la legge regionale che proroga di un anno le graduatorie del 2023 degli assistenti sociali in Liguria. Il testo è stato proposto dal Gianni Pastorino della Lista Orlando e firmato poi da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione.

“Un risultato positivo per la sanità pubblica e per chi vi lavora – commenta Pastorino -. Con questa legge sarà garantita la possibilità alle aziende sanitarie di poter assumere assistenti sociali indispensabili nell’erogazione dei servizi sociali, figura fondamentale per la costituzione delle future case di comunità, evitando di disperdere figure professionali già selezionate e pronte a entrare in servizio. Gli assistenti sociali, in particolare, svolgono un ruolo essenziale nell’integrazione tra sanità e servizi sociali, ed è impensabile che si debba attendere un nuovo concorso mentre ci sono graduatorie ancora valide.

Il provvedimento estende di un anno la validità delle graduatorie del 2023, permettendo di recuperare professionisti idonei e accelerare le assunzioni. “Questa proroga – prosegue il consigliere della Lista Orlando – garantisce tempi più rapidi e un utilizzo più efficiente delle risorse evitando un possibile danno da perdita di chance perché la proroga della graduatoria ha validità di un anno. Peraltro stamattina ho presentato in aula un emendamento alla proposta di legge che prevede una clausola d’urgenza e permette l’immediata entrata in vigore della stessa legge, non appena pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione”.

“L’approvazione all’unanimità sottolinea il valore condiviso della misura. Quando si lavora con senso di responsabilità, al di là delle appartenenze politiche, si possono ottenere risultati concreti per il bene delle persone. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi in consiglio regionale che hanno deciso di votare favorevolmente la proposta di legge, prima della presentazione in aula e in aula, in particolare la consigliera Sara Foscolo che per prima ha sottoscritto la proposta – conclude Pastorino – Ora vigileremo affinché le assunzioni possano avvenire in tempi certi, perché la sanità ha bisogno di risposte immediate”.