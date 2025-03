Genova. Si sono ritrovati in piazza di fronte alla prefettura per chiedere rispetto e tutela per il loro lavoro e la loro figura: circa duecento insegnanti di sostegno specializzandi, giovani laureati che stanno concludendo il tirocinio formativo obbligatorio per poter ambire alla cattedra di ruolo.

La manifestazione ha portato davanti al palazzo del governo genovese il dissenso della categoria rispetto al decreto del governo firmato dal ministro Valditara che approva i nuovi corsi di specializzazione “Indire”, che prevedono l’equiparazione dei titoli delle università Italiane “a quelli comprati all’estero, tramite l’offerta formativa online estera di dimostrata carenza formativa”.

Un vero e proprio “mercato nero dei titoli”, pensato dal governo per correre ai ripari sulle carenze di personale scolastico formato e operativo sulle disabilità ma che rischia di abbassare la qualità della formazione dei docenti.

“La scorciatoia Indire permetterà alle persone che hanno acquistato titoli all’estero, spesso presso strutture fittizie o comunque con percorsi interamente online e di breve durata, di vedersi riconoscere la stessa specializzazione che i docenti di sostegno ottengono superando varie selezioni e frequentando lezioni e laboratori in presenza presso le università italiane – denunciano gli specializzandi – Riteniamo che i corsi Indire non offrano una formazione adeguata alla professione, rischiando di compromettere la qualità dell’intervento pedagogico-didattico che, come specializzandi TFA, abbiamo a cuore e vogliamo difendere”.