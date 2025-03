La notte dei tetti che bruciano. Incendi a Cogorno e Fontanegli: sette persone evacuate

Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Genova chiamati nel giro di poche ore a intervenire su due incendio che avevano interessato i tetti di due diversi edifici.

Il primo incendio si è sviluppato ieri sera poco prima delle 20 sul tetto di una palazzina di tre piani a Cogorno, per la previsione in via Fea. I vigili del fuoco sono accorsi in massa sia da Chiavari che da Rapallo. Una squadra ha attaccato l’incendio grazie all’autoscala mentre l’altra ha gestito dal sottotetto. Secondo le prime informazioni sarebbero sette le persone sarebbero state evacuate, divisi in tre nuclei famigliari.

Negli stessi minuti da Fontanegli, in Val Bisagno, arrivava una chiamata di soccorso per un altro tetto in fiamme di una palazzina di due piani. Anche in questo caso immediato l’intervento dei pompieri giunti in forze sul posto. L’intervento è durato circa fino a mezzanotte. Non si registrano feriti o evacuati ma dalla sala comando dei vigili del fuoco segnalano che i due episodi hanno mandato la centrale “in sofferenza” con il personale operativo, notoriamente e purtroppo da anni sotto organico.