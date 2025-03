La divulgatrice-influencer Virginia Benzi presenta il suo libro a Recco

Recco. Con la presentazione del libro di Virginia Benzi ‘La scienza delle meraviglie – come la fisica può spiegarci la realtà’, apre a Recco la seconda edizione del Festivaltempo, rassegna culturale interdisciplinare dedicata alla tematica del tempo.

Partendo dal Comune di Uscio, quest’anno il Festival, che si avvale del patrocinato della Città di Recco, si estende ad altri comuni della Valle del Tempo. L’appuntamento è per giovedì 6 marzo alle ore 18 presso la Sala Lavoratori di Recco con la Quantum Girl, Virginia Benzi, famosa influencer e divulgatrice scientifica con oltre cinquecentomila follower sui social media; introducono il sindaco Carlo Gandolfo, e l’ideatore di Festivaltempo, Riccardo Grozio mentre Silvano Fuso dialogherà con l’autrice, approfondendo i temi trattati nel libro.

“Siamo lieti di sostenere iniziative come questa che portano la scienza più vicina alle persone e stimolano la curiosità e l’interesse verso tematiche fondamentali per la nostra comprensione del mondo” dice il sindaco Carlo Gandolfo

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

Virginia Benzi, genovese classe 1997, ha conseguito una laurea magistrale in Fisica delle Interazioni Fondamentali. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico e un anno di Accademia di Belle Arti, ha deciso di seguire la sua vocazione iscrivendosi a una facoltà scientifica per approfondire gli aspetti della fisica che la affascinavano. Man mano che assimilava nuove nozioni sui misteri dell’universo, cresceva in lei il bisogno di comunicarli agli altri. Per questo ha scelto i social media per raggiungere un numero sempre più ampio di coetanei e coetanee. Virginia è anche Ambassador di generazionestem, la prima community dedicata alle donne nelle discipline scientifiche. Inserita da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti del paese, è stata ricevuta dal Presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri 11 influencer, per diffondere la Costituzione fra i giovani. Grazie al suo approccio innovativo, ha conquistato anche la televisione con il programma Gen-Q, Generazione Quantum, visibile su RaiPlay.