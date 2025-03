La conoscenza è un diritto: volantinaggio della Flc Cgil sulle difficoltà nel settore istruzione e ricerca

Genova. Questa mattina presso la stazione di Genova Principe la Federazione lavoratori della conoscenza Cgil ha organizzato un volantinaggio per protestare contro le condizioni del settore dell’istruzione e della ricerca.

La mobilitazione dal titolo “La conoscenza non è un frutto proibito, è un diritto!”, si sta svolgendo in tante città a livello nazionale e ha lo scopo di richiamare l’attenzione sulla carenza di risorse per il comparto e in particolare sui diritti di lavoratrici e lavoratori: da quello per una giusta retribuzione, all’applicazione del contratto nazionale, alla fine a un sistema di precariato che da troppo tempo affligge il settore.

Il sindacato ha sottolineato come il settore della conoscenza sia in una fase di grave difficoltà, con risorse insufficienti e un crescente senso di incertezza tra i lavoratori. La Flc Cgil chiede azioni concrete per garantire la dignità e i diritti di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono all’educazione e alla formazione: “Stiamo attraversando un periodo molto critico in tutti i settori della conoscenza: scuola, università, ricerca. A breve le colleghe e i colleghi del comparto saranno chiamati a votare per eleggere le proprie rappresentanze sindacali: un impegno gravoso ma necessario per contrattare direttamente sul luogo di lavoro”. La Flc Cgil di Genova ha presentato 235 candidati in 98 sedi tra scuole di ogni ordine e grado, enti di ricerca e università.