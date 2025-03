La colpisce al volto con una chiave inglese per strappargli la collanina: arrestato rapinatore a Sestri Ponente

Genova. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Genova, ai danni di un 28enne del posto per il reato di rapina aggravata. Il provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Genova, ha fatto seguito alle indagini della Squadra Mobile del capoluogo ligure svolte dopo che il 28enne aveva, lo scorso 11 febbraio, nel quartiere di Sestri Ponente, rapinato una donna.

In particolare il giovane aveva seguito la vittima, ultraottantenne, all’interno del palazzo ove risiede per poi strapparle dal collo la collana in oro colpendola al volto con una chiave inglese infierendo anche con calci e pugni tanto da provocarle un trauma cranico, la frattura della mandibola e del coccige più varie escoriazioni. La vittima si trova tutt’ora ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale Galliera.

Sabato mattina, gli investigatori della Squadra che hanno svolto le indagini, lo hanno rintracciato in via Ronghi e arrestato; al termine degli atti di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi.