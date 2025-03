La centrale operativa della polizia locale di Genova si apre alle visite delle scuole

Genova. La centrale operativa della polizia locale di Genova viene aperta per le visite delle scolaresche nell’ambito del proprio programma di educazione alla sicurezza stradale. La prima classe intervenuta, nei giorni scorsi, è la I C delle scuole Thouar di Prà, tra le vincitrici del premio Picasso, dedicato al tema della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

Gli alunni in visita possono seguire la gestione degli interventi delle pattuglie, l’interazione tra la tecnologia più avanzata e gli operatori sul territorio per la tutela della sicurezza in città.

Nell’ambito della visita gli alunni partecipano anche a un momento formativo sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale. Le visite continueranno fino al termine dell’anno scolastico e riprenderanno a settembre. Per partecipare alla iniziativa gli istituti possono prenotare la visita all’indirizzo mail pmedustradale@comune.genova.it.

“Aprire le porte della nostra centrale operativa alle scuole è un’opportunità preziosa per avvicinare i più giovani alla cultura della sicurezza stradale e far conoscere loro il lavoro quotidiano della Polizia Locale. Educare fin dall’infanzia al rispetto delle regole della strada significa investire in una città più sicura e responsabile. Ringraziamo gli alunni e i docenti della I C delle scuole Thouar di Prà per la loro partecipazione e rinnoviamo l’invito a tutte le scuole genovesi a prendere parte a questa iniziativa”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino.