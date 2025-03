La CDM lotta ma si arrende a 30 secondi dalla sirena: a Campo Ligure la spunta il MestreFenice

Campo Ligure. Dopo aver affrontato nell’ultima giornata di campionato la neo capolista Mantova, la CDM è attesa ad un’altra grande sfida contro l’altra corazzata del girone A di Serie A2 Elité: il Mestrefenice. All’andata, in riva alla Laguna, finì 7-5 per i ragazzi di mister Mastrogiovanni ma la CDM uscì dal campo consapevole di aver messo sul parquet l’ennesima prestazione di grande valore e consistenza, raccogliendo solo tanti complimenti ma zero punti.

Hugo De Jesus parte con il quintetto composto da Politano, Boaventura, Foti, Da Silva e Zatsuga, risponde il MestreFenice con Di Odoardo, Pires, Maltauro, Moscoso e Mazzon. Le due squadre si rispettano e i primi minuti sono di sostanziale studio, almeno fino al 3’ quando Pires sorprende la difesa con un taglio dei suoi, la palla gli arriva col contagiri e per lui è un gioco da ragazzi mettere in cassaforte il goal numero 30 del suo campionato con un mancino a tutta gamba che s’infila sotto la traversa. La CDM però reagisce con la forza messa in mostra in tutta questa stagione.

Al 4’ un gran destro di Boaventura chiama Di Odoardo all’intervento con i pugni a mettere in angolo. Un minuto dopo è Foti a testare i riflessi del portiere lagunare, che interviene come può ma tanto basta a far carambolare la palla sulla parte inferiore della traversa, salvando la porta. Al 10’ CDM ancora vicina al pareggio con Ricci ma anche stavolta Di Odoardo dice di no, smanacciando in angolo. Passa solo un minuto ed è di nuovo il legno a salvare il Mestrefenice: Schettino calcia da buona posizione, Di Odoardo è battuto ma la palla scheggia la base del palo e termina sul fondo.

Al 13’ splendida azione avviata da Da Silva per Foti, suolata per Boaventura e tiro un po’ troppo largo, con Zatsuga che non riesce a intervenire sul secondo palo. Al 15’ però il Mestrefenice allunga, ancora con Pires che stavolta fa tutto da solo smarcandosi alle spalle di Boaventura e battendo a rete. Politano tocca ma non riesce a respingere e gli ospiti vanno sul 2-0. La CDM però sa di avere le forze per reagire e allora, al 18’ trova il meritato goal con Ricci che lavora bene sulla sinistra, salta Crescenzo e batte a rete trovando l’angolino giusto per il 2-1 che di fatto chiude il primo tempo.

Nella ripresa la CDM parte in pressione ma non sembra riuscire a sfondare la difesa ben organizzata del Mestre. La prima vera occasione arriva al 14’ con Da Silva che sfugge alla guardia di Bordignon, serve un cioccolatino al centro per Boaventura che calcia a colpo sicuro ma trova ancora sulla sua strada un Di Odoardo strepitoso che nega il pari alla squadra di De Jesus. Al 17’ la CDM colleziona il terzo legno della sua serata sfortunata: Zatsuga incrocia benissimo da destra ma la palla si stampa sulla base del palo con Di Odoardo stavolta battuto. Il portiere del Mestrefenice decide poi, al 19’, di chiudere il match e anche la contesa su chi possa essere il migliore in campo: recupera palla e calcia, infilando la porta sguarnita della CDM per il definitivo 3-1.

Il tabellino:

CDM FUTSAL: Ortisi Schettino, Avellano, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Parodi, Zanello, Ricci, Foti, Politano, Zatsuga. All. De Jesus.

MESTREFENICE: Di Odoardo, Yaghoubian, Bordignon, Pires, Ruzzene, Maltauro, Mazzon, Crescenzo, Moscoso, Bui, Origgi, Genovesi. All. Mastrogiovanni.

ARBITRI: Saccà di Reggio Calabria e Schettino di Castellammare di Stabia – CRONO: Ferraro di Milano.

RETI: 2.26 Pires, 15.44 Pires 17.58 Ricci, 19.19 Di Odoardo.

NOTE: Ammoniti Foti e Ortisi a 24.51, Pires a 36.32