Assume ketamina e sviene, 14enne ricoverata al San Martino. Indagato baby pusher di 15 anni

Genova. Ha assunto ketamina, una sostanza usata nelle droghe cosiddette dello sballo, per poi sentirsi male durante la serata e svenire in strada, a Quinto. Soccorsa dai medici del 118, è stata ricoverata al San Martino di Genova.

Questo l’episodio accaduto una decine di giorni fa a Genova, vittima una ragazza di 14 anni, lasciata poi sola con due amiche dopo la chiamata di emergenza. Da qui sono partite le indagini della polizia di stato, arrivata sul posto insieme alle ambulanze.

La minorenne da subito non ha voluto dire da chi avesse preso la droga. Ma gli investigatori sono riusciti a risalire al pusher, rivelatosi un coetaneo di 15 anni, grazie all’analisi del cellulare e delle telecamere della zona. Il giovane sarebbe quindi indagato, mentre le indagini proseguiranno per campire se ci sono eventuali complici, e, soprattutto, capire il percorso compiuto dalla droga per arrivare nelle mani dei giovani.