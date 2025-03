Genoa ordinato all’Allianz Stadium ma non basta: la Juve vince 1-0, decide Yildiz

JUVENTUS-GENOA 1-0 (24′ Yildiz)

Torino. Il secondo tempo si apre pronti via prova l’imbucata Yildiz, ma Vasquez esce bene e recupera la sfera. Dopo alcuni minuti di impasse al 54′ arriva un’occasione per il Genoa: “trivela” di Sabelli in area di rigore, Pinamonti si avventa sul pallone che poi esce di poco a lato. Al 57′ svetta di testa Vasquez su un calcio di punizione: blocca Di Gregorio. Sulla ripartenza è Vlahovic a provarci dal limite, ma la sfera finisce agevolmente tra le braccia di Di Gregorio. Durante la prima mezz’ora è stata particolarmente vulnerabile per il Genoa, soprattutto per una prestazione non particolarmente convincente di Zanoli. Infatti al 62’ Vieira decide di sostituirlo con Venturini. Al 65′ Fuori Koopmeiners (tra fischi e applausi), dentro Conceicao nella Juventus. Otto minuti più tardi dal suo ultimo cambio, il tecnico francese si gioca le carte Malinovskyi e Ekuban per Onana e Pinamonti. Al 71′ sprint di Nico Gonzalez che mette in mezzo in area: spazza in corner De Winter. La Juve poi continua ad attaccare con forza sulla fascia destra rossoblù, una zona molto frequentata per le azioni bianconere. Qualche minuto dopo la sostituzione di un applauditissimo Miretti (ex della gara e ancora di proprietà della Juventus), uscito al posto di Thorsby, torna a farsi vedere davanti il Genoa: al 83′ De Winter schiaccia di testa sull’angolo battuto da Malinovskyi: pallone di poco a lato. La Juve avrebbe l’occasione per chiudere la partita prima del triplice fischio con il contropiede di Thuram ad imbeccare in area Weah, ma Leali è provvidenziale in uscita ad evitare il gol del raddoppio. La gara finisce pochi secondi dopo: i tre punti vanno alla squadra di Tudor. Un Genoa molto ordinato ma non basta per fare risultato all’Allianz Stadium.

90’+3′ Finisce qui! Vince la Juve, decide il gol di Kenan Yildiz. Una buona prestazione per quanto riguarda la tenuta del campo per gli uomini di Vieira, ma troppo poca la pericolosità dalle parti di Di Gregorio.

90’+2′ Contropiede Juve con Thuram che sulla fascia sinistra mette al centro per Weah: Leali provvidenziale in uscita si rimane sul risultato di 1-0.

90′ Tre minuti di recupero.

85′ Situazione interessante per la Juve! Dopo una trama sulla fascia destra (i bianconeri attaccano prevalentemente in quella zona di campo), la sfera finisce in mezzo e poi sui piedi di Locatelli che calcia dal limite: para Leali, respinge poi la difesa rossoblù.

83′ De Winter schiaccia di testa sull’angolo battuto da Malinovskyi: pallone di poco a lato.

81′ Cambio nella Juventus: fuori Nico Gonzalez, dentro Weah.

79′ Fuori un applauditissimo Miretti (ex della gara e ancora di proprietà della Juventus), dentro Thorsby nel Genoa.

78′ Locatelli dalla parte destra dell’area di rigore tenta un cross teso: smanaccia come può Leali. Il Genoa si sta facendo vedere poco dalle parti di Di Gregorio.

73′ Colpo di testa di Kalulu respinto con i guantoni da Leali. In fase calante ora il Genoa con la Juve che ne vuole approfittare.

71′ Sprint di Nico Gonzalez che mette in mezzo in area: spazza in corner De Winter.

70′ Doppia sostituzione per il Genoa: fuori Onana e Pinamonti per Malinovskyi e Ekuban.

67′ Uscita coraggiosa di Leali che esce su Nico Gonzalez e conquista un fallo in attacco.

65′ Fuori Koopmeiners (tra fischi e applausi), dentro Conceicao nella Juventus.

62′ Fuori Zanoli, dentro Venturini nel Genoa.

61′ Matturro a spazzare ancora una volta da una palla lanciata in area dalla destra. Fascia particolarmente vulnerabile.

58′ Dall’altra parte ci prova Vlahovic dal limite con una conclusione che però si spegne tra le braccia di Leali.

57′ Svetta di testa Vasquez su un calcio di punizione: blocca Di Gregorio.

55′ Fallo a centrocampo di Frendrup che viene ammonito da Rapuano.

54′ Occasione Genoa! “Trivela” di Sabelli in area di rigore, Pinamonti si avventa sul pallone che poi esce di poco a lato.

52′ Doppia respinta del Genoa agli attacchi sulla destra dei bianconeri. Poco presente oggi Zanoli, a parte qualche sporadica avanzata.

47′ Giallo per Tudor: qualche protesta di troppo all’indirizzo di Rapuano, chiede scusa il tecnico croato.

45′ Prova l’imbucata immediata Yildiz, ma Vasquez esce bene e recupera la sfera.

Si riparte!

Secondo tempo

Torino. Nei primi quarantacinque minuti a condurre è la Juventus grazie alla rete di Kenan Yildiz al 24esimo. Al 3′ Vasquez salva su Vlahovic, a pochi passi da Leali, servito in area da Koopmeiners. Al 6′ una bellissima uscita di Nico Gonzalez che avanza palla al piede da centrocampo. Servito Vlahovic che tenta il cross in mezzo per Yildiz in area di rigore: Sabelli allontana la sfera provvidenzialmente, ma c’era la posizione di offside segnalata sul centravanti serbo. Al 9’ primo squillo in avanti del Grifone con il calcio di punizione di Miretti smanacciato da Di Gregorio. Da fuori area coraggioso tentativo di Frendrup praticamente di prima intenzione: il portiere bianconero blocca la palla in presa. Al 12′ su una palla scoperta Pinamonti la conquista e si avvia verso l’area bianconera. Su di lui arriva Gatti che lo ferma, conquistando anche un fallo in attacco ricevendo un calcio dal giocatore rossoblù.Pochi minuti dopo ancora rossoblù con il recupero di Onana che dai trenta metri da poi sempre a Frendrup per la conclusione: blocca Di Gregorio. Al 19′ respinta del corner di Leali, pallone ributtato in mezzo da Yildiz con Nico Gonzalez che prova il colpo di testa: sfera che si spegne sul fondo. Pochi secondi più tardi palla recuperata da Thuram in pressione su Onana che poi favorisce Koopmeiners: il numero 8 prova il tiro in porta ma calcia alle stelle. Altro squillo del Genoa con Onana che crossa in mezzo, pasticcia la difesa bianconera che rischia di favorire Pinamonti in zona gol. Spazzano poi gli uomini di Tudor. E al 24’ la rete della Juventus: Grande giocata di Ylldiz che salta De Winter con un controllo sopraffino e deposita in rete. Troppa leggerezza di Sabelli sulla marcatura di Vlahovic, che ha servito il suo compagno dopo la rimessa laterale. Il primo cambio della sfida arriva subito dopo il gol: non riesce a continuare un dolorante Gatti, al suo posto dentro Kalulu. E la prima ammonizione è sempre per uno juventino: Thuram placca Frendrup al limite dell’area, provvedimento giusto da parte di Rapuano. Gli uomini di Tudor sono molto decisi nei contrasti e riescono spesso a mettere in difficoltà i rossoblù nel recupero palla, che tuttavia stanno tenendo bene il campo ma mancano di incisività negli ultimi metri. Finisce senza ulteriori occasioni eclatanti questo primo tempo: finora decide il gol del talentuoso numero 10 bianconero.

45’+2′ Fischia due volte Rapuano: la Juve conduce 1-0 sul Genoa all’intervallo.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Palla persa sull’out di sinistra dal Genoa che favorisce poi il servizio per Vlahovic: il numero 9 calcia, para in presa Leali.

40′ Juventus molto decisa nei contrasti: un aspetto che era mancato per gran parte della stagione.

36′ Imbucata per Miretti spazzata in corner da Renato Veiga. La sfera poi viene battuta in mezzo in zona pericolante ma la difesa bianconera riesce nuovamente a salvare.

32′ Fallo in attacco di Vlahovic che, superando Vasquez, sarebbe stato solo davanti a Leali. Juve caricata dal gol di Yildiz, il Genoa continua a tenere il campo con ordine ma attacca con meno incisività.

30′ Primo ammonito del match. Dopo che Onana è intervenuto su Nico Gonzalez, la palla arriva a Frendrup placcato da Thuram: giallo per il centrocampista bianconero.

25′ Cambio per la Juventus: non riesce a continuare un dolorante Gatti, al suo posto dentro Kalulu.

24′ Yildiz! Il vantaggio della Juventus! Grande giocata del numero 10 bianconero che salta De Winter con un controllo sopraffino e deposita in rete. Troppa leggerezza di Sabelli sulla marcatura di Vlahovic, che ha servito il suo compagno dopo la rimessa laterale.

23′ Onana crossa in mezzo, pasticcia la difesa bianconera che rischia di favorire Pinamonti in zona gol. Spazzano poi gli uomini di Tudor.

21′ Avanza il Genoa con Matturro che vuole crossare in area. Tuttavia un doppio rimpallo lo sfavorisce, rimessa dal fondo per i bianconeri.

20′ Palla recuperata da Thuram in pressione su Onana che poi favorisce Koopmeiners: il numero 8 prova il tiro in porta ma calcia alle stelle.

19′ Respinta del corner di Leali, pallone ributtato in mezzo da Yildiz con Nico Gonzalez che prova il colpo di testa: sfera che si spegne sul fondo.

15′ Recupero di Onana che dai trenta metri da poi a Frendrup per la conclusione: blocca Di Gregorio. Genoa ben messo in campo, c0sì come la Juventus: prima parte di gara piacevole a livello di intensità.

12′ Palla scoperta e Pinamonti la conquista e si avvia verso l’area bianconera. Su di lui arriva Gatti che lo ferma, conquistando anche un fallo in attacco ricevendo un calcio dal giocatore rossoblù.

9′ Calcio di punizione di Miretti smanacciato da Di Gregorio. Da fuori area coraggioso tentativo di Frendrup praticamente di prima intenzione: il portiere bianconero blocca la palla in presa.

6′ Bellissima uscita di Nico Gonzalez che avanza palla al piede da centrocampo. Servito Vlahovic che tenta il cross in mezzo per Yildiz in area di rigore: Sabelli allontana la sfera provvidenzialmente, ma c’era la posizione di offside segnalata sul centravanti serbo.

5′ Mckennie prova il cross da fuori area: buona l’idea ma tentativo fuori misura.

3′ Vasquez salva su Vlahovic servito in area da Koopmeiners. Parte forte la Juve.

2′ Genoa schierato in campo con il consueto 4-3-3, la Juve di Tudor parte con il 3-4-2-1.

Si parte all’Allianz Stadium!

Primo tempo

Le formazioni:

Juventus (3-4-2-1): 29 Di Gregorio, 4 Gatti, 12 Veiga, 6 Kelly, 16 Mckennie, 5 Locatelli, 19 Thuram, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Nico Gonzalez, 9 Vlahovic. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Alberto Costa, 7 Conceicao, 15 Kalulu, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula. Allenatore: Tudor.

Genoa (4-3-3): 1 Leali, 33 Matturro, 4 De Winter, 22 Vasquez, 20 Sabelli, 5 Onana, 73 Masini, 32 Frendrup, 59 Zanoli, 19 Pinamonti. 23 Miretti. A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 47 Badelj, 53 Kassa, 76 Venturino. Allenatore: Vieira.

Arbitro: Rapuano.

Assistenti: Tolfo e Dei Giudici.

Quarto uomo: Ayroldi.

VAR: Aureliano.

AVAR: Meraviglia.

Torino. Il Genoa affronta la Juve all’Allianz Stadium in occasione della trentesima giornata di Serie A. Sono nove le gare che mancano alla fine e i rossoblù, a quota 35 punti, sono alla ricerca di altri risultati per blindare la salvezza. Di fronte un avversario molto complicato, reduce da un cambio di allenatore (da Motta a Tudor) dopo una parte di stagione al di sotto delle aspettative ma pur sempre con giocatori di grande qualità. Dopo l’uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia, i bianconeri devono necessariamente centrare il quarto posto per entrare nuovamente nella massima competizione europea. Juve chiamata quindi ad un reazione obbligatoria e immediata ma, come ha detto lo stesso Vieira, il Genoa non deve partire sentendosi sconfitto e disputare una partita senza paure.

Una sorpresa su tutte tra i rossoblù: il tecnico francese lancia dal primo minuto Onana, preferito a Malinovskyi. Tra i bianconeri si rivede Vlahovic. Prima gara ufficiale dei rossoblù con la quarta maglia, lanciata sul mercato in settimana. Calcio d’inizio alle ore 18.