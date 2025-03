Judo, campionati italiani Cadetti allo Stadium: vince il Team Iacovazzi

Genova. Dopo la Coppa Europa, la categoria Cadetti (Under 18) torna a esser protagonista a Genova. Grande successo per i Campionati Italiani, disputati nel week end allo Stadium Genova nell’ambito “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, con 629 atleti in gara sui 4 tatami allestiti dal Marassi Judo.

“Abbiamo, ancora una volta, realizzato le aspettative delle numerose società FIJLKAM presenti con un’organizzazione di grande pregio – afferma l’organizzatore Rosario Valastro – Desidero ringraziare tutto il mio staff, in particolare i genitori dei nostri atleti, per aver dedicato al loro tempo a un evento cresciuto moltissimo nel corso degli anni, al punto da dover coinvolgere ben sei strutture alberghiere cittadine per soddisfare tutti i partecipanti, compresi anche i 269 tecnici accreditati, i 20 giudici arbitri e i 10 presidenti di giuria”.

In campo femminile, da segnalare l’oro conquistato da Francesca Caterina Lanzafame (Judo Club Simonazzi Bordighera) nella categoria -48 kg, il secondo posto di Elisa Bottero (Kumiai Sanremo) nella categoria -44 kg.

E’ campione d’Italia lo spezzino Andrea La Spina (Judo Insieme) nella -60 kg, è terzo Enrique Corneli (Kumiai Sanremo) nella -81 kg. Quinto Giordano Bruno Munari (Budo Semmon Gakko) nella -50 kg

Per il Marassi Judo, sono scesi sul tatami della competizione i seguenti atleti: Davide Macrì (kg 60), Sofia Mocci (kg 70), Martina Illuminato (kg 52) e Giorgia Castaldo (kg 57). Alle premiazioni sono intervenuti gli assessori allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova)

Non finisce qui l’impegno organizzativo del Marassi Judo. Dal 29 maggio all’1° giugno, al Palasport di Genova, si svolgerà il 35° Torneo Internazionale “Genova Città di Colombo”, riservato alle classi giovanili Cadetti maschili e femminili con la presenza di circa 1300 atleti.

