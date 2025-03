Addio a Ivano Carrozzino, storico presidente dell’Unione sportiva Pontedecimo

Genova. Lutto nel mondo del ciclismo ligure, è morto Ivano Carrozzino, ex presidente della US Pontedecimo, società organizzatrice del Giro dell’Appennino. Carrozzino aveva 87 anni.

Carrozzino è stato presidente della Us Pontedecimo per 16 anni, dal 2003 al 2019. Il funerale si terrà giovedì alle 11,30 nella chiesa San Giacomo di Pontedecimo.

Cordoglio per la scomparsa di Carrozzino da parte del presidente del municipio Valpolcevera e consigliere regionale Federico Romeo: “La scomparsa di Ivano Carrozzino è una grande perdita per la comunità della Valpolcevera e di Genova. Il suo amore, la sua passione e il suo impegno nel ciclismo e sul territorio hanno lasciato un segno profondo e oggi il vuoto è ancora piu grande – dice Romeo – Esprimo il mio più sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici, all’US Pontedecimo e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui. Sempre grato per quanto ha fatto. Il suo lavoro instancabile ha fatto crescere generazioni di corridori e ha contribuito a mantenere viva la tradizione sportiva della Valpolcevera e di Genova”