Crolla controsoffitto nell’istituto Gastaldi Abba: tre aule off-limits

Genova. Rientro a scuola difficile, dopo il fine settimana, per gli studenti dell’Istituto Gastaldi Abba di Sampierdarena: alcuni pannelli del controsoffitto hanno ceduto cadendo nei corridoi della scuola, costringendo il dirigente scolastico a far uscire i ragazzi per mettere in sicurezza le aree interessate.

“Ne sono venuto a conoscenza appena arrivato, alle otto di lunedì, e mi sono subito attivato – spiega il dirigente Agostino Mastronardi, raggiunto telefonicamente – A causa del temporale di stanotte l’acqua è tracimata dalle griglie, si è infiltrata dal piano di accesso dei ragazzi a quello inferiore e ha impregnato il controsoffitto, causandone il cedimento”.

Nessuno è rimasto ferito. Le lezioni sono state sospese per il tempo necessario a circoscrivere l’area e a chiudere tre aule, e gli studenti sono poi rientrati dall’altro ingresso: “Si tratta di un edificio vetusto, la zona inoltre è molto ventosa e gli infissi a loro volta vecchi, vento e acqua si infilano e possono causare danni – prosegue Mastronardi – Abbiamo più volte sollecitato tramite l’ufficio tecnico interventi di manutenzione, con i mezzi che noi abbiamo a disposizione possiamo soltanto mettere in sicurezza i ragazzi e le aule”. Il resto è di competenza della Città Metropolitana.