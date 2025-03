Iren, Torino pronta a scalzare Genova come primo azionista. Il Pd: “Bucci e Piciocchi diano spiegazioni”

Genova. Torino è pronta a comprare nuove quote di Iren acquisendo azioni per 83 milioni di euro. Una delibera del consiglio metropolitano ha dato parere favorevole, sia tecnico che contabile, all’operazione che prevede l’acquisto di circa il 3,12% delle quote.

A guidare l’operazione la Metro Holding Torino (Mht), la società finanziaria della Città metropolitana costituita a fine 2020 per trattare l’acquisizione, la gestione e la vendita di partecipazioni societarie. Con quest’operazione Torino diventerebbe il primo azionista di Iren, scalzando Genova che oggi detiene il 18,85% tramite la finanziaria Fsu. Oggi il capoluogo piemontese possiede il 16,3%, seguono il Comune di Reggio Emilia, con il 11,65% e quello di Parma con il 3,16%.

“Mht ha dato mandato a Intesa Sanpaolo, divisione Imi Corporate & Investment – si legge in una nota della società – in qualità di global coordinator e joint bookrunner, di effettuare l’operazione attraverso una procedura di reverse accelerate bookbuilding a un prezzo per azione non superiore a 2,228 euro”. La finalità dell’operazione “rientra nella volontà di Città metropolitana di Torino, in coerenza con gli indirizzi già approvati dal Consiglio metropolitano nel Piano strategico 2024-2026 e nel Documento unico di programmazione 2025-2027, di operare una scelta strategica in termini industriali e di sviluppo economico a vantaggio dell’intero territorio nei diversi settori di intervento di Iren”.