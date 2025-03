Uomo investito da un’auto in via Bologna, ricoverato in gravissime condizioni

Genova. Investimento in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro intorno alle 17 di oggi, giovedì 14 marzo. Un uomo sui 50 anni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Sul posto i soccorsi, la Croce Verde e l’automedica del 118, hanno tentato di rianimare il pedone, che ha riportato un trauma cranico, e poi lo hanno trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del San Martino.

Nella circostanza dell’incidente una agente della polizia locale di 27 anni, impegnata nei primi rilievi, è stata a sua volta investita da una vettura uscita in retromarcia dal parcheggio di un condominio.

La vigilessa ha riportato la frattura di una gamba ed è finita al pronto soccorso del villa Scassi. Sul posto anche i carabinieri.

Poco distante, in via Bari, nel pomeriggio forze dell’ordine – carabinieri – e personale sanitario impegnati, per un uomo che è morto d’infarto per strada. Vano l’intervento dei soccorsi.