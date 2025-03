Investimenti, al Mipim di Cannes il workshop di Genova dedicato alle prospettive di sviluppo fino al 2050

Genova. Genova protagonista in questi giorni al MIPIM (Marché international des professionnels de l’immobilier), la grande fiera internazionale in corso a Cannes, in Francia, dall’11 al 14 marzo, dedicata al mercato immobiliare, allo sviluppo territoriale e ai progetti di riqualificazione urbana.

Presente con un desk all’interno dello stand di ICE – Italian Trade Agency, situato nel Padiglione Italia, oggi pomeriggio Genova è stata al centro del workshop “Future Perspectives towards 2030/2050“ dedicato alle prospettive di sviluppo futuro della Città. Numerosi gli ambiti di interesse presentati agli investitori europei e internazionali, pubblici e privati, che hanno partecipato all’evento: dall’industria hi-tech alla rigenerazione urbana, passando per accoglienza turistica, data center e tutta la parte digital.

Per il Comune di Genova era presente, tra gli altri, l’assessore al Lavoro, Sviluppo industriale ed economico sostenibile, Urbanistica Mario Mascia. “Fin dal primo giorno il nostro stand ha attirato l’attenzione di numerosi soggetti, di respiro europeo e globale, che hanno manifestato grande interesse per le opportunità di investimento e crescita che si stanno aprendo nella nostra città in settori chiave quali industria hi-tech, cultura e turismo, rigenerazione urbana con attenzione alla sostenibilità e alle politiche green, infrastrutture materiali e digitali – dichiara l’assessore Mascia – Dal Campus degli Erzelli al sistema dei Forti, dal Waterfront di Levante alle ville storiche, dall’hôtellerie agli studentati fino al senior housing, abbiamo approfittato della straordinaria vetrina del MIPIM per promuovere il brand di Genova a livello globale, riscontrando entusiasmo e desiderio di investire nella nostra città che sta rafforzando sempre più la sua reputazione di gateway del Mediterraneo verso l’Europa. Queste occasioni di incontro e di confronto con il mondo del real estate – prosegue Mascia – non vanno sottovalutate e anzi, incoraggiate per la loro capacità di riqualificare gli immobili e valorizzarli per attirare nuovi investimenti e posti di lavoro, con il conseguente incremento di competitività del nostro sistema economico e il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. In particolare – precisa Mascia – vogliamo portare a Genova start-up e giovani imprenditori che abbiano idee innovative da mettere a terra e sviluppare nella nostra città per la creazione di nuove imprese nel settore tecnologico, che possono approfittare di un ecosistema digitale all’avanguardia e tra i più innovativi del Mediterraneo grazie alla presenza di un distretto industriale come quello degli Erzelli e ai recenti investimenti nelle infrastrutture digitali capaci di garantire, a imprese e cittadini, una connettività iperveloce, quest’ultima condizione essenziale per rendere Genova attrattiva a livello internazionale”.

IL PADIGLIONE ITALIA – ICE ITALIAN TRADE AGENCY

Quest’anno il Padiglione Italia, organizzato da ICE Italian Trade Agency, accoglie al suo interno rappresentanti e progetti di istituzioni, enti territoriali, amministrazioni locali e altri stakeholder pubblici e privati del settore immobiliare, con lo scopo di rappresentare una vasta gamma di iniziative di investimento in sviluppo nei prossimi anni.

Un racconto corale del sistema-Italia, per la prima volta sviluppato da Nord a Sud, in cui le voci di amministrazioni pubbliche di medie e grandi dimensioni si alternano ai player istituzionali.

Nell’edizione 2025, ai numerosi side event e alle workstation presenti si aggiungono tre workshop ideati e co-prodotti con PPAN, dedicati all’housing come driver per l’agenda urbana e lo sviluppo economico delle città, alla rigenerazione urbana legata alle grandi infrastrutture, e alla relazione tra porti e città con specifico riferimento alla trasformazione dei Waterfront.