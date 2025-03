“No al mercato nero dei titoli”, insegnanti di sostegno insorgono contro il decreto: scatta il presidio

Genova. Un presidio di protesta è stato organizzato venerdì 21 marzo dalle ore ore 15..30 davanti alla prefettura di Genova in Largo Lanfranco da parte dei docenti specializzandi del TFA IX ciclo di Genova, insieme alle associazioni per la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. La manifestazione porterà davanti al palazzo del governo genovese il dissenso della categoria rispetto al decreto del governo firmato dal ministro Valditara che approva i nuovi corsi di specializzazione “Indire”, i quali daranno accesso alla professione dell’insegnamento su posto di sostegno nella Scuola Pubblica italiana.

Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, infatti, questi corsi rappresentano una situazione di iniquità per tutti coloro che in questi anno hanno frequentato e frequentano tirocini formativi attivi (i TFA) attraverso le università italiane, che prevedono l’acquisizione di un cospicuo numero di crediti formativi, attraverso un percorso di studio e formazione altamente specializzato e con una quota consistente di formazione in presenza. Al contrario, i corsi Indire, prevedono l’equiparazione dei titoli delle Università Italiane “a quelli comprati all’estero, tramite l’offerta formativa online estera di dimostrata carenza formativa”.

Un vero e proprio “mercato nero dei titoli”, pensato dal governo per correre ai ripari sulle carenze di personale scolastico formato e operativo sulle disabilità ma che rischia di abbassare la qualità della formazione dei docenti, creando una graduatoria parallela che di fatto sorpassa il sistema scolastico pubblico: “La scorciatoia Indire permetterà alle persone che hanno acquistato titoli all’estero, spesso presso strutture fittizie o comunque con percorsi interamente online e di breve durata, di vedersi riconoscere la stessa specializzazione che i docenti di sostegno ottengono superando varie selezioni e frequentando lezioni e laboratori in presenza presso le Università italiane – scrivono gli specializzandi nella nota stampa che lancia la manifestazione – Riteniamo che i corsi Indire non offrano una formazione adeguata alla professione, rischiando di compromettere la qualità dell’intervento pedagogico-didattico che, come specializzandi TFA, abbiamo a cuore e vogliamo difendere”.

“La nostra protesta non nasce solo dalla volontà di coordinarsi con gli specializzandi di altre Università come i colleghi di Torino, o con i colleghi già specializzati o con i docenti che hanno a cuore una Scuola Pubblica di qualità ma anche di unirci alle associazioni di pazienti e ai professionisti sanitari – prosegue la nota – Il nostro obiettivo è promuovere Progetti di vita di qualità che garantiscano Livelli essenziali di prestazione (Lep) nel Servizio Pubblico Scuola, affinché ogni studente possa ricevere il supporto adeguato per il proprio percorso di crescita”.

Le reazioni della politica