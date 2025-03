Infrastrutture, Piciocchi incontra il presidente della Lombardia Fontana: “Genova e Milano sempre più vicine”

Genova. “Genova e Milano, e più in generale la Liguria e la Lombardia, saranno sempre più vicine grazie alle nuove infrastrutture, che in questi anni abbiamo portato avanti, sostenendole concretamente. I lavori del Terzo Valico stanno proseguendo a pieno ritmo, in parallelo a quelli del nodo ferroviario di Genova. Noi abbiamo le idee chiare sulle grandi opere: Terzo Valico e Gronda sono indispensabili per lo sviluppo della città e per le future generazioni”.

Lo dichiara il facente funzioni sindaco di Genova, candidato sindaco per la coalizione del centrodestra a Genova Pietro Piciocchi in merito all’incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Oggi con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana abbiamo parlato delle prospettive di rafforzamento dei legami e delle collaborazioni tra Genova e Milano, due città che nei prossimi anni saranno sempre più vicine con nuove infrastrutture materiali e immateriali: Genova si candida a diventare la città del dato, un hub digitale che, con l’ecosistema delle nostre imprese del settore dell’alta tecnologia in forte crescita, può svolgere un ruolo di primo piano per tutto il Nord Ovest, come porto per il traffico dati, sbocco naturale anche per la Lombardia. Genova può diventare sempre più attrattiva per i giovani, anche delle regioni limitrofe, quando saranno ultimate le opere che la città attende da decenni e che grazie al governo del centrodestra in questi anni, in Comune, in Regione e a Roma, finalmente non sono più una chimera, ma un obiettivo ormai all’ultimo miglio”.