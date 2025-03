Oregina e Lagaccio, le richieste dei quartiere alla politica: “Più manutenzione e assistenza sanitaria, stop a isola ecologica e funivia”

Genova. Almeno una cinquantina di persone ha partecipato questo pomeriggio all’assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento delle Associazioni di Oregina e Lagaccio, composta da oltre 35 soggetti, per fare il punto sulle problematiche dei quartieri e porre sul tavolo delle richieste alla politica, ancora una volta alla prova delle urne e degli impegni elettorali.

Sul tavolo tante tematiche, a partire dagli spazi del quartiere alla gestione del verde pubblico, dalla manutenzione alle grandi opere progettate per i territori. Corposa la componente politica presente, con rappresentanti di entrambi gli schieramenti, tra cui Donatella Anfolso, Claudio Villa, Vittoria Canessa Cerchi del Partito Democratico, Carmelo Cassibba, presidente del Consiglio comunale e candidato per Vince Genova, Paolo Aimè di Forza Italia, Andrea Carratù, Lega ,e Daniela Marziano, Vince Genova, rispettivamente presidente e vicepresidente del Municipio I Centro Est, Michele Colnaghi, M5s, presidente Municipio II Centro Ovest, e Massimiliano Lucente, consigliere municipale M5s.

Si è partiti con la questione dell’ex Ostello della Gioventù, da tempo utilizzato dal Comune di Genova in situazioni di emergenza per l’accoglienza di migranti o evacuati. Non senza qualche criticità rispetto alla convivenza con il quartiere, come più volte raccontato anche da Genova24. Oggi la struttura è in gestione della associazione Misericordia di Genova, ma la concessione è in scadenza nel 2026. L’amministrazione comunale vorrebbe tornare alla vecchia funzionalità di ricezione turistica, ma dal territorio arriva anche la necessità di avere degli spazi da poter utilizzare per le proprie attività.

Poi il tema della assistenza sanitaria: oggi a Oregina è attivo un presidio di assistenza gestito dai volontari di Anteas che apre due volte a settimana. La richiesta che arriva dal territorio è quella di attivare nuove risorse per garantire un presidio più presente, “Visto che Oregina è il quartiere più anziano della città, e quindi del mondo”, come ha specificato Claudio Bottino, presidente dell’associazione Amici della Runda.

Qualche scintilla tra candidati sul tema della manutenzione del verde, molto sentito dai cittadini di Oregina e Lagaccio che insieme possono contare sul quasi 40 mila metri quadrati di aree verdi. Il problema resta la gestione di questo grande patrimonio, “che spesso viene lasciato a se stesso, diventando poi un problema da gestire in emergenza”. La richiesta è quella di trovare e organizzare maggiori risorse per una manutenzione costante e strutturata.

Poi il tema scottante dell’isola ecologica in progetto al Lagaccio, vicino ai campi sportivi e all’area giochi per bambini fragili: “Appare da molti cittadini una scelta di opportunità non condivisa con la cittadinanza – è stato ricordato durante l’incontro – Il territorio si è espresso più volte con contrarietà alla decisione dell’attuale giunta e diverse associazioni, anche partecipando alla conferenza dei servizi, hanno più volte chiesto di rivalutare la scelta a favore di spazio per attività sportive”. Il timore dei residenti è anche logistico: considerando che queste strutture non sono presenti su tutti i municipi, come era nelle intenzioni dell’amministrazione civica, la paura è che questa diventi una servitù cittadina a carico di questo territorio.

Infine, la funivia, il progetto fortemente voluto dalla giunta Bucci per collegare Principe con Forte Begato, ma che di fatto ha spaccato l’opinione pubblica: “E’ un sistema di trasporto che non offre nulla ai quartieri che sorvola – è stato ricordato durante l’incontro – ma che impone una spesa davvero imponente per tutta la città senza lasciare ricadute positive per i quartieri di Oregina e Lagaccio“. Un tema che ha scaldato l’assemblea che ha visto in conclusione lo scambio anche duro tra cittadini, esponenti politici e delle istituzioni. Uno scontro che è destinato a continuare anche nelle prossime settimane, in attesa del giudizio delle urne.