Incidente a Marassi, padre e due figli piccoli investiti da un’auto

Genova. Incidente in via Fereggiano, a Marassi, nel pomeriggio di giovedì. Un papà che stava attraversando la strada con i due figli piccoli è stato colpito da un’auto, che si è poi fermata subito dopo lo scontro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e le pattuglie della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico in zona. Padre e figli non sarebbero rimasti gravemente feriti, ma data la presenza dei due bambini è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Martino in codice rosso.

Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente, anche se dalle prime informazioni raccolte sul posto sembra che il terzetto stesse attraversando sulle strisce quando è sopraggiunta la macchina. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno ancora raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito allo scontro.