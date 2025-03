Incidente sul lavoro in porto, l’operaio è ancora in rianimazione ma non rischia la vita

Genova. È ancora ricoverato in rianimazione al Monoblocco dell’ospedale San Martino l’operaio di 51 anni che ieri mattina è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre stava montando un ponteggio nel cantiere navale Amico & Co. nel porto di Genova.

L’uomo, sveglio e cosciente, è tenuto sotto monitoraggio nel reparto diretto da Nicolò Patroniti per una frattura alta cervicale causata dalla caduta. Secondo quanto comunicato dalla direzione del policlinico, non è da considerarsi in pericolo di vita, ma la prognosi resta a prescindere riservata. Ieri era sottoposto a un intervento chirurgico al femore.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì. L’operaio, dipendente di una ditta esterna, è originario dell’Ecuador e residente a Genova. In quel momento era in corso l’allestimento di un ponteggio su un’imbarcazione che doveva essere sottoposta a lavori di manutenzione. Secondo una prima ricostruzione dello Psal della Asl 3, si sarebbe sbilanciato, forse inciampando o sporgendosi troppo. Cadendo a terra ha battuto la testa e per questo è stato trasportato subito in ospedale in codice rosso. I tecnici della prevenzione stanno indagando per capire se ci sia stata una violazione delle norme di sicurezza.

Nella stessa giornata un altro 51enne, lavoratore del porto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via dei Rallisti, lungo la strada che conduce al porto di Pra’. Era appena smontato dal turno quando, per cause da chiarire, il suo scooter si è scontrato con un mezzo pesante. Le sue condizioni per fortuna non sono particolarmente gravi: è stato portato al San Martino in codice giallo con un trauma cranico e toracico.

Lo scorso 5 febbraio Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni di Sarzana, era morto in un incidente a Molo Giano, nell’area delle riparazioni navali. Era stato colpito dall’elica di una grossa imbarcazione. L’incidente era avvenuto nel bacino 2 dell’Ente Bacini del Porto di Genova, nell’ambito di un cantiere su una nave da diporto cliente di Amico & Co.