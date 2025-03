Incidente a Sturla, automobilista perde il controllo dell’auto e finisce ribaltata

Genova. Incidente nel primo pomeriggio di giovedì in viale Brigata Salerno, a Sturla. Una donna che viaggiava in direzione monte ha perso il controllo dell’auto ed è finita ribaltata a bordo strada.

È successo intorno alle 13.30, sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale. La donna, 70 anni, è stata estratta dal veicolo e le sono state prestate le prime cure dall’automedica e dalla Croce Verde di Quarto. Stando ai primi rilievi nessun altro veicolo è coinvolto nell’incidente, ma sono state danneggiate alcune auto in sosta contro cui la macchina è andata a sbattere.

La polizia locale ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi. La donna verrà invece accompagnata in codice rosso in ospedale per le cure mediche.