Schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi, 40enne in ospedale in elicottero

Genova. Un quarantenne è stato portato in elicottero all’ospedale Villa Scassi dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando.

È successo intorno alle 14.30 in località Vicomezzano, a Rezzoaglio. L’uomo ha riportato una brutta frattura alla gamba: quando ha capito che il trattore si stava ribaltando è riuscito a uscire dall’abitacolo, ma la gambe gli è rimasta sotto una ruota.

Soccorso dall’automedica e dall’ambulanza della Croce Rossa di Rezzoaglio, è stato accompagnato in ospedale con l’elisoccorso per accelerare i tempi. Non è in pericolo di vita.