Doppio incidente al porto di Pra’: operaio cade da un camion e batte la testa, in codice rosso al San Martino

Genova. Un uomo di 59 anni è caduto dal camion su sui stava lavorando e ha battuto la testa. E’ successo intorno alle 15 di oggi al porto Psa di Pra’. All’origine dell’infortunio forse un malore.

L’uomo è caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo mentre si trovava sotto il viadotto portuale e si è procurato un trauma cranico. Per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’infortunio sono arrivate l’automedica del 118 i militi di Ponente soccorso e gli ispettori dello Psal della Asl3 che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Intanto, poco dopo un altro incidente si è verificato sempre nel porto di Pra’: 4 container in fase di carico su una nave sono precipitati finendo su un camion ma per fortuna senza provocare feriti.

Su questo secondo incidente sono intervenuti i sindacati. “Oggi all’interno del Porto di Genova si è verificato un incidente che fortunatamente non ha provocato alcun infortunio. Su un camion in fase di carico sono crollati alcuni container che hanno risparmiato la cabina di guida. In attesa di capire cosa sia accaduto – dicono in una nota Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Merci e Logistica – e affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi le Segreterie di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Merci e Logistica chiedono un incontro in Autorità di Sistema Portuale”.