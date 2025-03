Genova. Incidente sul lavoro mercoledì mattina su una banchina dei cantieri navali. Un operaio di 51 anni è caduto da un’altezza di circa quattro metri ed è rimasto ferito alla testa mentre stava montando un ponteggio.

L’incidente si è verificato lungo via Nuova Banchina industriale, nei cantieri navali Amico & Co. Stando alle prime informazioni l’uomo è dipendente di una ditta esterna che si stava occupando, come detto, del montaggio di alcuni ponteggi. Sarebbe inciampato, cadendo e battendo la testa. L’operaio è un ecuadoriano residente a Genova.

Sul posto sono state inviate l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca, insieme con i funzionari del nucleo Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro coordinati dal dirigente Gabriele Mercurio, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Come riferisce la direzione del policlinico, il 51enne è stato portato in rianimazione per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba in sala operatoria. Dai primi accertamenti risulta che l’uomo sia caduto da un’altezza di circa 4 metri, riportando un trauma cranico e uno al femore. La prognosi è riservata.

Lo scorso 5 febbraio Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni di Sarzana, era morto in un incidente a Molo Giano, nell’area delle riparazioni navali. Era stato colpito dall’elica di una grossa imbarcazione. L’incidente era avvenuto nel bacino 2 dell’Ente Bacini del Porto di Genova, nell’ambito di un cantiere su una nave da diporto cliente di Amico & Co.

guarda tutte le foto 7



Incidente ai cantieri navali, grave un operaio

Fiom: “Ennesimo infortunio, serve un cambio di rotta”

“L’infortunio di questa mattina accaduto all’interno dei cantieri Amico è l’ennesimo infortunio che si verifica alle Riparazioni Navali del Porto di Genova – dice la Fiom di Genova in una nota – il primo pensiero va al lavoratore coinvolto e ai suoi famigliari che stanno vivendo momenti di angoscia. Quanto accaduto conferma la criticità delle lavorazioni nell’ambito della cantieristica navale e alla luce di quanto continua a succedere la Fiom ribadisce le richieste a Prefetto, Autorità di Sistema Portuale e Aziende in ambito di salute e sicurezza sul lavoro”.

“E’ passato solo un mese infatti dall’infortunio mortale presso l’Ente Bacini – ricorda il sindacato – infortunio nel quale ha perso la vita un lavoratore di una ditta in appalto: i lavoratori del settore sono scesi immediatamente in sciopero. L’ottenimento del tavolo di trattativa in Prefettura attualmente in essere è stato un primo passo, ma deve essere chiaro a tutti che i lavoratori continueranno la mobilitazione fino all’ottenimento di risposte concrete”.