Incidente in corso Gastaldi, auto colpisce scooter e scappa via senza prestare soccorso

Genova. Incidente poco prima delle 20.00 in corso Gastaldi, all’incrocio con via Montevideo in zona Foce: un’auto e uno scooter si sono scontrati, poi il conducente della vettura si è allontanato senza prestare soccorso.

A farne le spese una donna di 28 anni, soccorso dalla Croce Bianca Genovese per un sospetto trauma facciale.

L’auto coinvolta nell’incidente è stata inseguita dall’autista di un mezzo di passaggio che è riuscito ad annotare la targa e ha fornito i dati alla polizia locale.

Accertamenti in corso per risalire alla persona alla guida, che adesso rischia una denuncia per omissione di soccorso.