Incidente tra una macchina e un autobus Amt a Rivarolo, 18 feriti

Genova. Ben 18 persone sono state soccorse, perché ferite in maniera più o meno grave, in un incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 7 marzo, in via Teresa Pallavicini, a Rivarolo, in Valpolcevera.

L’incidente ha visto coinvolte una vettura privata e un autobus Amt. I due conducenti Amt a bordo del mezzo pubblico – sottoposti ad alcoltest e risultati negativi – sono rimasti illesi mentre si sono feriti i 18 passeggeri.

Nove persone sono state portate in codice giallo in ospedale, alcune al villa Scassi e altre all’ospedale di Voltri.

Numerose pubbliche assistenze, oltre alle automediche del 118, si sono precipitate sul posto. Presenti anche agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico.

Si sono formate lunghe code per chi da Teglia percorre via Rivarolo in direzione del centro città, visto che via Teresa Pallavicini è una strada a senso unico che porta verso Certosa.

Il consiglio, come viabilità alternativa, per chi proviene dall’alta valle è di utilizzare le strade di scorrimento lungo il Polcevera.