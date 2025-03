Incidente in Albaro, donna investita da un’auto in via Pisa

Genova. Una pensionata è stata investita lunedì mattina in via Pisa, in Albaro, ed è stata portata d’urgenza all’ospedale San Martino.

La donna intorno a mezzogiorno stava attraversando quando è sopraggiunta un’auto che l’ha colpita e fatta cadere a terra, facendole battere con violenza la testa.

Sul posto è intervenuta l’automedica inviata dal 118 insieme con un’ambulanza della Croce Gialla. La donna è stata accompagnata in ospedale in codice rosso, quello più grave. Presenti anche le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico e l’infortunistica per effettuare i rilievi.

Per consentire le operazioni è stata chiusa via Guerrazzi nel tratto compreso tra via Boselli e via Pisa.