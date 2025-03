Incidente sulla A10 tra Pra’ e il bivio con la A7, fino a nove chilometri di coda

Genova. Incidente stradale sull’autostrada A10 nella prima mattinata di oggi, lunedì 17 marzo, nel tratto tra Genova Pra’ e il bivio di Sampierdarena con la A7.

Intorno alle 7.30 un’automobile ha sbandato all’interno della galleria Coronata. Un ragazzo di 25 anni alla guida è rimasto lievemente ferito ma non in modo grave tanto da avere rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Sul posto i soccorsi del 118 e l’ambulanza della Fiumara oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrale.

Intorno alle 8.30, ora di punta, si registravano nove chilometri di coda. Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. La coda si è risolta completamente intorno alle 10.