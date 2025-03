Genova. E’ di un morto e quattro ricoveri per intossicazione il bilancio dell’incendio che questa notte ha interessato una palazzina in via Galliano a Sestri Ponente, dove un appartamento del civico 7 è iniziato a bruciare poco dopo le 4 del mattino. La vittima è un ragazzo di 29 anni mentre quattro persone sono state ricoverate per intossicazione, di cui una in condizioni considerate serie.

A scatenare l’incendio sarebbe stato lo stesso ragazzo. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, i soccorsi erano già stati attivati dalla madre del giovane a causa forse di una caduta derivata da uno stato di agitazione del figlio. Nel frattempo poi il ragazzo avrebbe acceso una fiamma, che in pochi istanti avrebbe quindi preso il sopravvento. Inutili i tentativi della madre di domare le fiamme, all’arrivo dei pompieri il ragazzo era già deceduto. La donna è stata poi portata in codice rosso al San Martino di Genova. Soccorse anche altre tre persone, rimaste lievemente intossicate e portate in codice giallo dai medici del 118 al pronto soccorso del Villa Scassi.

Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, una da Multedo e le altre dalla sede centrale: l’incendio è stato domato in un paio d’ore ma nel frattempo le fiamme hanno devastato l’appartamento, poi risultato inagibile. Durante le operazioni tutte gli altri residenti sono stati fatti evacuare dalle proprie abitazioni per poi rientrare terminata l’emergenza.

Sul posto anche la polizia locale, che durante l’intervento ha chiuso viale Canepa alla circolazione. Presente anche la Polizia di Stato che sta procedendo con i rilievi del caso e il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi.