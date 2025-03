Genova. Nottata di lavoro straordinario per i vigili del fuoco di Genova, che verso le quattro del mattino sono dovuti intervenire per spegnere un incendio scoppiato a Certosa, in via Camozzini, e che ha coinvolto due autovetture parecheggiate.

L’intervento è durato circa due ore e grazie all’operato dei pompieri non si è propagato ad altre vetture vicine o ai palazzi della zona.

Sul porto anche la polizia di stato che ha fatto i rilievi del caso per capire l’origine del rogo