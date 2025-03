Inaugurata la palestra dell’istituto Liceti di Rapallo dopo i lavori di ristrutturazione

Genova. Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di inaugurazione della palestra dell’Istituto Liceti di Rapallo, interessata negli ultimi mesi da un importante intervento di ristrutturazione. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno della Città Metropolitana di Genova, che ha investito circa 120mila euro per la riqualificazione completa della palestra e il miglioramento di altri ambienti dell’edificio.

All’evento erano presenti la consigliera delegata all’Edilizia scolastica di Città Metropolitana di Genova Laura Repetto, il dirigente del servizio Edilizia e Patrimonio Francesco Scriva, la preside dell’Istituto Liceti Maria Pia Sorce oltre a diversi rappresentanti istituzionali del Levante.

I lavori, avviati a ottobre 2024, hanno riguardato l’impermeabilizzazione totale della copertura della palestra, la tinteggiatura interna della stessa e degli spogliatoi, la sistemazione delle porte e la tracciatura dei campi sportivi. Contestualmente, sono stati effettuati diversi interventi di ripristino dei locali interessati da infiltrazioni quali: l’auditorium, i corridoi all’ultimo piano, ulteriori aule al secondo e spazi al piano terra, utilizzati come palestrina alternativa durante i lavori.

A conferma dell’impegno della Città Metropolitana, sono stati aggiudicati oggi e verranno avviati entro fine mese i lavori di rifacimento della copertura dell’ala ovest dell’edificio, per un investimento complessivo di 350mila euro, opere che termineranno prima dell’avvio del prossimo anno scolastico 2025/26.

“La riqualificazione degli spazi scolastici è una priorità della Città Metropolitana di Genova e questo intervento al Liceti è un esempio concreto dell’attenzione che poniamo al territorio – commenta Laura Repetto, consigliera delegata all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Genova -. A Levante stiamo lavorando su più fronti, come dimostra anche il progetto del nuovo polo scolastico a Chiavari, un campus moderno che permetterà di superare le criticità della frammentazione attuale. Investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro dei giovani, garantendo loro ambienti sicuri, accoglienti e adeguati alle esigenze formative. Oltre a ricoprire un ruolo istituzionale, vivo quotidianamente la scuola come insegnante in un liceo dell’entroterra e so quanto siano cruciali strutture adeguate al benessere degli studenti. Inoltre, avendo praticato sport a livello agonistico da giovane, conosco il valore educativo delle palestre, non solo per la crescita fisica, ma anche per l’aggregazione e la formazione personale. Il lavoro svolto al Liceti va in questa direzione: offrire ai ragazzi un ambiente rinnovato e funzionale, che favorisca la loro crescita a 360 gradi”.

“L’intervento sulla palestra dell’Istituto Liceti fa parte di un piano più ampio di riqualificazione degli edifici scolastici metropolitani. Il completamento della prima fase ci ha permesso di restituire alla scuola spazi rinnovati e funzionali, e contestualmente promuovere la più ampia fruizione degli impianti sportivi scolastici da parte della collettività per scopi educativi, sportivi e di socializzazione. Con il secondo stralcio di interventi andremo a consolidare ulteriormente la struttura con il rifacimento di parte della copertura. L’obiettivo è garantire edifici sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze di studenti e docenti”, prosegue Francesco Scriva, dirigente del servizio Edilizia e Patrimonio:

“Restituire agli studenti una palestra rinnovata è stato un obiettivo prioritario fin dal mio arrivo al Liceti – aggiunge Maria Pia Sorce, preside dell’Istituto Liceti -. Dopo averne constatato le problematiche, si è avviata una stretta collaborazione con il team della Città Metropolitana di Genova per monitorare ogni fase dei lavori e garantire un intervento efficace. Oggi celebriamo un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra, non solo un traguardo per il nostro Istituto, ma anche per l’intera comunità del Tigullio. Ringrazio la Città Metropolitana, la Consigliera Laura Repetto, il Comune di Rapallo, il Consiglio di Istituto per l’impegno, e le famiglie e gli studenti che hanno saputo attendere con pazienza la fine dei lavori. Spero che questa palestra sia il punto di partenza per tante nuove esperienze formative e sportive per i nostri ragazzi”

Efficienza energetica: nuova centrale termica e riqualificazione degli impianti

Un altro intervento di rilievo ha riguardato la centrale termica dell’istituto, completamente rinnovata grazie alla sostituzione delle tre caldaie tradizionali con nuovi impianti a condensazione, più efficienti e affidabili. Il progetto, realizzato da Siram, ha comportato un investimento superiore a 200.000 euro, garantendo un miglioramento significativo delle prestazioni energetiche e del comfort dell’edificio.

Un progetto condiviso: il ripristino del campo da basket esterno

Parallelamente agli interventi strutturali, la scuola sta portando avanti un progetto di ripristino del campo da basket esterno, per il quale Città Metropolitana ha già eseguito interventi di manutenzione su illuminazione e verde. Entro questa settimana verranno forniti dall’Ente i materiali necessari alla scuola per il ripristino della rete perimetrale sportiva e per la ritinteggiatura dei pali di sostegno, con il coinvolgimento di genitori e studenti in un’iniziativa di cittadinanza attiva.