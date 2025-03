In Corso Torino torna l’ecosportello ambientale: “Punto di riferimento per i genovesi”

Genova. Informare e supportare la cittadinanza su temi ambientali fondamentali tra cui il corretto conferimento dei rifiuti, la campagna AMIU per la diffusione della raccolta dell’umido e altre iniziative legate alla sostenibilità.

Dopo la chiusura forzata causata dalla pandemia torna attivo da lunedì 17 marzo, presso l’atrio dei Servizi Demografici del Comune di Genova, in corso Torino 11, l’Ecosportello Ambientale.

Il progetto, promosso con il Comune di Genova, è frutto di un accordo quadro con AMIU e realizzato in collaborazione con l’Istituto Ligure del Consumo e l’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato.

Alla presentazione della riapertura dell’Ecosportello erano presenti: gli assessori del Comune di Genova all’Ambiente Mauro Avvenente e ai Servizi Civici Marta Brusoni; il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno Angelo Guidi; Antonio Oppicelli, membro del Consiglio di amministrazione di AMIU e rappresentati delle associazioni coinvolte nel progetto.

«In questi anni i Genovesi hanno mostrato e dimostrato un’attenzione crescente ai fondamentali temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare: per questo motivo, è importante mettere di nuovo a disposizione della cittadinanza un front-office dedicato dove trovare tutte le informazioni e i materiali utili ad usufruire al meglio dei servizi forniti da Amiu e dalle sue valenti maestranze – dichiara l’assessore all’Ambiente Mauro Avvenente – In questo senso, la riapertura dell’Ecosportello Ambientale in corso Torino, con la preziosa collaborazione dei volontari dell’Istituto Ligure per il Consumo e dell’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato, composta da ex dipendenti del Comune di Genova, è un’ottima notizia e, ancor più, uno stimolo ulteriore a fare tutti la nostra parte per costruire una città sempre più bella, pulita e rispettosa dell’ambiente».

«Digitalizzare i propri servizi come sta facendo il Comune di Genova, come dimostrano alcuni importanti riconoscimenti nazionali ricevuti negli ultimi mesi, non significa rinunciare al contatto umano con i cittadini, specie quelli meno avvezzi alle nuove tecnologie, che riteniamo essenziale per raggiungere in modo efficace tutte le persone. Ecco perché la riapertura dell’Ecosportello Ambientale di corso Torino – afferma l’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni – rappresenta la dimostrazione plastica di cosa voglia dire, per la nostra Amministrazione, governare la Città nell’interesse di tutti, senza distinzione di età o competenze digitali. Da questo punto di vista, avere di nuovo nei nostri uffici un punto di riferimento per ciò che riguarda i servizi di AMIU, dalle modalità di riciclo dei rifiuti alle buone pratiche ambientali, grazie al fattivo sostegno dell’Istituto Ligure per il Consumo e dell’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato, costituisce un upgrade dei nostri servizi al cittadino e un elemento propulsivo rispetto al duplice obiettivo del miglioramento della qualità di vita dei genovesi e della nostra capacità di soddisfare i loro interessi».

«La riapertura dello sportello ambientale in collaborazione con l’Istituto Ligure del Consumo e l’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato – sottolinea Antonio Oppicelli, membro del Consiglio di amministrazione AMIU Genova – è un segnale concreto dell’impegno dell’azienda nel fornire servizi sempre più accessibili ed efficienti per la cittadinanza. Rendere disponibili informazioni e strumenti per una gestione più consapevole dei rifiuti è un passo fondamentale per migliorare la qualità del nostro ambiente urbano».

I SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI

Presso lo sportello i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi AMIU dalla raccolta differenziata alle buone pratiche ambientali, ritirare gratuitamente i contenitori per l’umido destinati alle unità immobiliari e segnalare problematiche ambientali o suggerire miglioramenti

«Sono felice che questo progetto che ho avviato prosegua con nuove aperture – commenta il consigliere della Regione Liguria ed ex assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – Compito di Amiu e del Comune è di stare vicino ai cittadini».

«Siamo lieti di proseguire il progetto dell’Ecosportello – aggiunge Furio Truzzi dell’Istituto Ligure del Consumo – nato nel 2018 grazie alla collaborazione con il Comune di Genova, Amiu e le Associazioni dei Consumatori che fanno parte dell’Istituto Ligure per il Consumo. Il nostro obiettivo è di fornire informazioni utili ai cittadini in merito alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attraverso la distribuzione di materiale informativo, raccogliendo le loro segnalazioni anche per le problematiche legate alla Tari. Invitiamo quindi i consumatori – l’appello di Truzzi – a rivolgersi all’Ecosportello anche presso l’anagrafe di Corso Torino dove troverete i nostri operatori dal lunedì al venerdì pronti a fornire adeguata assistenza».

«La nostra associazione, nata nel 2018 da un’idea di alcuni ex dipendenti del Comune di Genova con il sostegno dell’allora assessore Campora, è orgogliosa di poter continuare a partecipare con i propri volontari a un progetto virtuoso come l’Ecosportello Ambientale – aggiunge Maria Rosa D’Addario, presidente dell’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato – In questi anni, in particolare nella zona del Centro Storico, abbiamo collaborato con AMIU per informare i cittadini su come riciclare correttamente i rifiuti, consegnare loro i bidoncini dell’umido e i badge per accedere agli Ecopunti. A nome degli altri soci ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo importante progetto e che ci aiuteranno a portare avanti il nostro impegno per una Genova ancora più sostenibile».

ORARI ECOSPORTELLI CORSO TORINO E PIAZZA MANZONI

L’Ecosportello Ambientale di corso Torino sarà gestito in collaborazione con i volontari dell’Istituto Ligure per il Consumo e l’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato e sarà aperto, a partire da lunedì 17 marzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì con il seguente orario: tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30; mercoledì dalle 12.00 alle 15.00.

L’Ecosportello Ambientale raddoppia. Infatti, dopo essere stato ospitato a partire dal marzo 2024 presso il Municipio III Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni 3, continuerà a restare aperto tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle 17.30 e ogni mercoledì dalle 09.00 alle 12.00.

«Come Municipio III Bassa Val Bisagno – conclude il presidente Angelo Guidi – siamo felici di poter continuare ad ospitare un servizio così importante per l’informazione dei nostri concittadini sui temi della sostenibilità ambientale che sono essenziali per la trasformazione di Genova in una città sempre più green e rispettosa dell’ecosistema. Abbiamo fortemente richiesto e voluto che l’Ecosportello Ambientale rimanesse a disposizione degli abitanti della bassa Valbisagno che, grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Ligure del Consumo e dell’associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato, potranno continuare ad usufruire di questo servizio presso la nostra sede municipale».

GLI ALTRI ECOSPORTELLI SUL TERRITORIO COMUNALE

Oltre a quelli di corso Torino e piazza Manzoni, nel Centro Storico sono presenti altri 3 Ecosportelli Ambientali con i seguenti indirizzi e orari di apertura al pubblico:

via San Giorgio 7r: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

via Prè 151r: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

via della Maddalena 25r: mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30