Imprese e territorio, missione della Regione Liguria a Sao Paolo e Santos in Brasile

Genova. All’interno della predisposizione dei rapporti internazionali a favore del territorio e delle imprese da parte della Regione Liguria (non soltanto rivolte al tradizionale mercato europeo, ma anche ai mercati emergenti) si è appena conclusa una positiva missione nello stato brasiliano di São Paulo e nella città di Santos.

La missione riprende quanto costruito dal Comune di Genova, a partire da un anno fa, con la missione dell’allora vicesindaco Pietro Piciocchi a Santos per il terzo cinquantenario dell’emigrazione italiana nella strutturazione del progetto “Turismo delle radici”.

Il presidente della Regione Marco Bucci, al tempo sindaco di Genova, ha voluto oggi rispondere ad una richiesta delle autorità di Santos e dello stato di São Paulo di estendere al livello delle regioni il rapporto che unisce i due porti e le due città.

Questo anche nell’interesse del turismo di tutta la regione e di aziende significative per la Liguria operanti in quell’area, tra cui MSC, Rocktree e altre: São Paulo è infatti il motore economico del paese, dato che contribuisce per il 32% al PIL brasiliano; Santos ne è il principale porto, gestendo circa il 30% del commercio estero brasiliano.

Tra il 18 e il 19 marzo il Santos Convention Center è stato il palcoscenico di uno dei più grandi eventi del settore portuale logistico e del digitale, il “Santos Export 2025”. Riunendo esperti, autorità e manager, l’evento ha promosso dibattiti strategici sul futuro delle infrastrutture, sull’efficienza operativa e sulle sfide del Porto di Santos.

La Regione Liguria e il Comune di Genova, che ha compartecipato la missione, hanno chiesto all’amministratore unico di Liguria Digitale Pier Paolo Greco, partecipata da entrambi, di rappresentarli sia al forum, per quanto riguarda la parte imprenditoriale commerciale, sia per gli incontri con le istituzioni: per lo stato di San Paolo il vicegovernatore dello Stato Felicio Ramuth, l’assessore alle finanze dello Stato di São Paulo Jorge Lima e quello al turismo Paolo Roberto de Lucena. Per il Comune il sindaco Rogerio Santos e il vice prefetto Fabio Ferraz.

I rapporti e i progetti intercorrenti tra le città, che comprendono anche rapporti nell’ambito dello sport e in particolare con la squadra di calcio del Santos, sono stati riconfermati e ribaditi dalle autorità. Con lo stato di São Paulo si è iniziato un percorso che sia augura possa portare a un accordo che favorirà l’interscambio sia nel turismo che nell’imprenditoria attraverso le reti digitali. L’operazione è nata un anno fa in collaborazione con l’ambasciata commerciale del Brasile a Milano e la console onoraria di Genova Elinalva Henrique.

La Regione Liguria ha scelto di utilizzare Liguria Digitale per la sua possibilità di essere il driver tecnologico di questa cooperazione, attraverso la messa a disposizione di strumenti, piattaforme e sistemi digitali che oggi permettono di svolgere molta attività di internazionalizzazione preliminare anche a distanza, permettendo interscambio di informazioni e fertilizzazione dei territori. Per Regione Liguria queste occasioni sono strategiche per offrire occasioni di sviluppo alle proprie imprese e al territorio.