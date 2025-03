Imprenditoria in lutto, è morto Vittorio Gattiglia, presidenti del Gruppo Sogegross

Genova. “Con profonda tristezza si comunica la scomparsa di Vittorio Gattiglia, Presidente del Gruppo Sogegross.”. A scriverlo in una nota stampa la stessa azienda.

“Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 a partire da un negozio di bar-drogheria nel quartiere di San Martino gestito da Ercole Gattiglia e dai suoi figli. Nel 1945 Vittorio con i suoi due fratelli, Roberto e Augusto, avvia l’attività del commercio all’ingrosso – che prosegue ancora oggi – ponendo le basi dell’azienda moderna – si legge nella nota – Vittorio -il più giovane dei tre fratelli – all’età di soli 14 anni inizia a lavorare nell’impresa di famiglia, e questo ha continuato a fare per 80 anni, recandosi in ufficio tutti i giorni e sempre animato dall’obiettivo primario del bene aziendale”

“Quasi un secolo di storia quindi, attraversando tutti i profondi mutamenti della società e dell’economia che hanno caratterizzato il mondo, l’Italia, il nostro territorio così come il settore della Grande Distribuzione Organizzata. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia e all’azienda, costruendo quella che oggi è una realtà solida, innovativa e profondamente radicata nel territorio genovese e ligure. Oltre 80 anni di lavoro vissuti con passione, determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Lucido e instancabile, affrontava ogni sfida anticipando i cambiamenti del mercato con sensibilità, lungimiranza e la capacità di guidare l’Azienda nel suo percorso di crescita tenendo sempre al centro i suoi valori fondanti”

“Un uomo capace di grandi visioni, con acceso spirito di innovazione e che, con passione e spirito d’iniziativa, ha dato forma a un sogno, guidandolo con saggezza. Insieme alla sua famiglia, è stato spesso un precursore, interpretando con sensibilità i cambiamenti e le sfide nel mondo della GDO, promuovendo investimenti coraggiosi e intraprendendo anche avventure imprenditoriali di diversificazione in altri settori”.

“Ma al di là del grande imprenditore, Vittorio Gattiglia era soprattutto una persona di straordinaria umanità, capace di ascoltare, consigliare e ispirare. Sempre aperto al confronto e al dialogo, soprattutto verso le giovani generazioni; sapeva trasmettere entusiasmo e fiducia a chi gli stava accanto – prosegue la nota – Una dedizione al lavoro e all’azienda che ha rappresentato sino all’ultimo la sua energia vitale, e dove Vittorio ha riversato la sua vasta esperienza umana e la sua acuta sensibilità. Come ha fatto tra l’altro nella sua passione artistica, a cui è approdato in maturità, e dove ha espresso con un linguaggio personalissimo la sua prospettiva di vita. La sua generosità e la sua dedizione rimarranno nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Il suo esempio continuerà a essere un punto di riferimento per chi proseguirà il cammino che ha tracciato. Per il figlio Luca, tutta la famiglia Gattiglia e i 3.000 collaboratori del Gruppo”