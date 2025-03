Il rapporto “Ciro” premia la Liguria in ambito climatico per la riduzione di gas serra

Genova. “La Liguria si conferma regione virtuosa nella transizione ecologica, come evidenziato dall’ultimo rapporto Ciro – Climate Indicators for Italian RegiOns. Lo studio mostra che, grazie al progressivo abbandono del carbone, la nostra regione ha registrato la maggiore riduzione di emissioni di gas serra in Italia (si parla di -65% tra il 1990 e il 2024), traguardando e superando l’obiettivo europeo del -55% entro il 2030. La Liguria si distingue inoltre per le emissioni più basse nel settore agricolo (0,04 tCO2eq per abitante) confermando un approccio all’agricoltura efficace e a basso impatto ambientale”.

Questo il commento dell’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti al rapporto ​realizzato da Italy for Climate (centro studi della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con ISPRA, che traccia una mappa dettagliata del cammino delle regioni verso la neutralità climatica.

​”Sono risultati che confermano il forte impegno della Liguria nella sostenibilità e nella lotta ai cambiamenti climatici​ – prosegue Ripamonti -. ​I dati non sono un punto di arrivo, ma di partenza: obiettivo della Regione è proseguire su questa strada, puntando all’incremento delle rinnovabili in un percorso che tenga conto della morfologia complessa del territorio e che sia costruito ascoltando le comunità locali. ​Questo approccio​ forse richiede un po’ più di tempo, ma favorisce la cooperazione tra pubblico e privato, un elemento essenziale per il successo della transizione ecologica​”.