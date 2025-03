Il Prefetto di Genova Cinzia Torraco in visita alla sede di Fondazione CIF Formazione con una delegazione istituzionale

Genova. Fondazione CIF, ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Liguria, ha ricevuto ieri pomeriggio una visita istituzionale alla propria sede di Genova Borzoli. Tra gli ospiti presenti: il Prefetto di Genova, Cinzia Torraco; Narcisa Brassesco Pace, già Prefetto di Brescia; Raffaella Di Donato, capo della sede di Genova della Banca d’Italia; Laura Casanova, presidente del CIF Comunale di Genova.

Dopo la visita agli spazi didattici, che includono laboratori all’avanguardia come il Genoa Port Training, fulcro della formazione per Operatori della Logistica, e la Maison de la Cuisine, dedicata alla Ristorazione tra sala e cucina, gli ospiti hanno partecipato a una merenda preparata dai giovani allievi coinvolti nelle attività professionalizzanti per fasce deboli.

“Questo incontro ci ha dato l’opportunità di far conoscere da vicino la realtà della nostra Fondazione ad autorevoli rappresentanti istituzionali della città e risponde alla logica di rete che caratterizza il nostro operato accanto a tutti gli attori della comunità educante e del tessuto socioeconomico del territorio – ha dichiarato Giacomo Costa Ardissone, presidente di Fondazione CIF Formazione. – È stata inoltre un’occasione preziosa per mostrare come il nostro impegno vada oltre la preparazione professionale: lavoriamo per valorizzare le capacità di ciascun allievo, accompagnandolo verso un pieno inserimento nella società, nel rispetto delle proprie potenzialità”.