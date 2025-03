Il Gruppo EcoEridania assume in tutta Italia, ecco le posizioni aperte in Liguria

Arenzano. Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, annuncia l’apertura su tutto il territorio nazionale di 52 nuove posizioni lavorative in diverse aree operative. Le opportunità di impiego includono ruoli tecnici, operativi, amministrativi e gestionali, offrendo la possibilità di intraprendere nuovi percorsi professionali in un settore in continua crescita.

Le assunzioni, che coinvolgono diverse società del Gruppo, tra cui EcoEridania spa (intero territorio nazionale), Eco Travel srl (area Sardegna), Semataf (area Basilicata) e Smoco srl (area Puglia), sono rivolte ad autisti, operai, impiegati dei settori logistica, ufficio gare, compliance e amministrazione, tecnici specializzati, ingegneri e figure commerciali.

Tra i principali requisiti richiesti per accedere alle selezioni figurano capacità di team-working, pianificazione del lavoro per obiettivi ed eccellenti capacità comunicative e flessibilità. Per i candidati alle posizioni tecniche e operative, si richiede, inoltre, diploma tecnico in ambito elettronico o meccanico. Gli autisti dovranno essere in possesso delle patenti richieste e avere esperienza nel settore del trasporto. Per le posizioni amministrative e commerciali, infine, si richiedono ottime capacità organizzative e relazionali, nonché una buona padronanza degli strumenti digitali e delle lingue straniere.

Sulla Liguria sono aperte le candidature per autisti addetti al trasporto e alla raccolta dei rifiuti speciali con patente C/E+CQC+ADR nella sede di Arenzano. Le figure selezionate si occuperanno della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri e industriali dagli stabilimenti di ritiro fino all’impianto di smaltimento. L’offerta è un contratto commisurato all’esperienza dei candidati con inquadramento Ccnl Trasporto, Merci e Logistica con Accordo II livello. Verranno prese in considerazione solo candidature con Cv allegato.

Sempre in relazione alla sede di Arenzano è aperta la selezione di un tirocinante per la direzione Acquisti a supporto del team esistente in merito alla qualifica dei fornitori.

Per candidarsi e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte è possibile visitare il sito Ecoeridania.