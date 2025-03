Il Centro Archimede di Molassana compie vent’anni: “Cresciuti insieme al territorio”

Genova. “Siamo nati vent’anni fa, e il primo giorno di apertura è stato proprio l’8 marzo del 2005. In questi anni la nostra attività ha preso piede, grazie al supporto della rete sociale, delle scuole, del Comune e soprattutto del Municipio che ci ha sempre supportato. Oggi tagliamo un grande traguardo, con numeri che ci fanno davvero capire quanta strada abbiamo fatto”.

Con queste parole Raffaella Campanella, operatrice del Centro Archimede di Molassana, introduce la festa organizzata per la giornata di oggi in occasione del ventesimo giro di boa di una associazione divenuta nel tempo riferimento importante per il territorio: “Ci occupiamo di dare supporto a bambini con disabilità e alle famiglie considerate fragili, in collaborazione con l’Ats 47 e gli assistenti sociali di riferimenti, sia con le scuole e le istituzioni”.

Ad oggi sono circa un’ottantina i ragazzi che frequentano il centro per il doposcuola e una mano per i compiti: “Siamo partiti da otto, e nel giro di questi anni i numeri sono cresciuti – continua Campanella – Siamo molto orgogliosi del percorso fatto, e ringraziamo tutta le rete che collabora con noi. La particolarità è che inizialmente eravamo solo donne, oggi il team si è allargato anche con diversi uomini che lavorano fianco a fianco con noi”

Oggi, venerdì 7 marzo, per celebrare questo traguardo, presso la sede del centro Archimede di via San Rocco di Molassana di sarà una festa aperta a tutti.