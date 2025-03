Il bando regionale “Lo sport in Liguria” esteso alle scuole medie, chiusura posticipata al 30 aprile

Genova. La giunta regionale ha esteso alle scuole medie (secondarie di primo grado) l’avviso pubblico per la selezione del miglior video sul tema Lo sport in Liguria: opportunità, valori ed emozioni nella pratica dell’attività fisica sul territorio ligure, posticipando la chiusura del bando al 30 aprile. Inizialmente l’avviso, aperto lo scorso 10 gennaio in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e Aces Italia, era riservato alle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa rientra nelle attività che l’amministrazione regionale promuove in quanto Regione Europea dello Sport 2025 ed è finalizzata a sviluppare consapevolezza e coinvolgere i cittadini circa l’importanza dello sport quale abitudine sana e virtuosa a sostegno del benessere quotidiano dell’individuo, a partire proprio dalle fasce più giovani. Alla scuola vincitrice sarà conferito un premio di 2mila euro da utilizzare per attività ludico-sportive.

“Abbiamo esteso il bando alle scuole medie per allargare la platea dei beneficiari e diffondere anche tra i ragazzi più giovani il valore dello sport, promuovendo l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sull’importanza degli stili di vita sani e attivi – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Allo stesso tempo abbiamo posticipato la chiusura del bando, in modo da concedere a tutti un tempo congruo per la realizzazione del video”.

La graduatoria, con l’individuazione del video risultato vincitore della selezione, sarà redatta a seguito di valutazione istruttoria operata da un’apposita commissione. Regione Liguria si riserva inoltre di proporre uno o più video, tra quelli presentati, alle selezioni degli International Video Aces Awards 2025. È possibile presentare domanda al seguente link: https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0113