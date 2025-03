I Trilli presentano “Caruggi” e “Trilli Trilli Remix”: un viaggio musicale tra passato, presente e futuro

Genova. Il nuovo progetto discografico dei Trilli, Caruggi, è disponibile da ieri, domenica 23 marzo, su tutte le piattaforme digitali di streaming mentre il 6 maggio sarà presentato in versione cd presso La Feltrinelli di Genova.

Contemporaneamente, è stato pubblicato sul loro canale YouTube il videoclip ufficiale di Trilli Trilli Remix, una versione dance anni ’90 che si aspira a diventare un vero e proprio tormentone estivo.

Per Vladi, leader del gruppo, Caruggi rappresenta un’intensa esplorazione delle proprie radici e della propria evoluzione musicale. Gli arrangiamenti moderni, curati con maestria da MGA Produzioni (Studio Bagoon di Genova) di Gian Paolo Casu e Alessandro Paolini, si fondono con la tradizione ligure, regalando un progetto unico e vibrante.

Caruggi non è semplicemente un album, ma una vera e propria dichiarazione d’amore per Genova. È un viaggio musicale che attraversa l’anima della città, abbracciandone i vicoli, le storie e le tradizioni con uno sguardo fresco e vibrante. I Trilli, icona della musica ligure, celebrano con questa opera il passato, vivono il presente e tendono con entusiasmo al futuro.

Hanno preso parte al progetto i musicisti dei Trilli: Vladi (voce principale), Alberto Marafioti (voce, piano e tastiere), Angela Zapolla (violino), Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (voce e batteria), Gian Paolo Casu (voce e chitarre), Giulia Ermirio (viola).

Altri musicisti che hanno collaborato: Aldo De Scalzi, Alessandro Paolini, Alessandro Pelle, Chiara Alberti, Emanuele Dabbono, Fabio Giorgy, Luca Cresta, Massimo Trigona, Matteo Rabolini.

Fra gli autori del nuovo lavoro discografico figurano, oltre allo stesso leader del gruppo Vladimiro Zullo: Vittorio e Aldo De Scalzi, Emanuele Dabbono, Pivio Pischiutta, Luca Cresta, Enzo Guido, Fabio Giorgy, Giancarlo Rebolino, Vittoria Bruzzone, Nino Porcu.

Composto da 11 brani, di cui 10 in genovese e uno in italiano, ogni canzone contenuta nell’album Caruggi racconta un frammento di vita, trasportando l’ascoltatore tra le suggestive stradine della Città Vecchia, in un’esperienza emozionale e coinvolgente.

Il disco si arricchisce della collaborazione di illustri nomi della musica italiana, tra cui Vittorio De Scalzi, il fratello Aldo e la figlia Armanda (impegnati anche in alcune feat con Vladi nei brani Caruggi e Barbon), e ancora Pivio Pischiutta ed Emanuele Dabbono.

In versione cd Caruggi sarà correlato ad un libretto di 40 pagine edito da Erga Edizioni, che conterrà tutti i testi dei brani con relative traduzioni e tanti contenuti multimediali tramite Qr code.

Il book fotografico è curato da Paola Sessa. La copertina è stata realizzata dal disegnatore e illustratore Davide Caviglia.