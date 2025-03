I migliori smartwatch nel mondo della gioielleria di lusso

Gli smartwatch sono prodotti tipicamente intesi come dispositivi per appassionati ed esperti di tecnologia, ma la realtà dei fatti è ben più ampia e interessante. Sì, perché il mondo degli orologi intelligenti si è ormai aperto all’universo della moda e dello stile, con risultati incredibili ottenuti dai migliori marchi di design e bigiotteria che operano oggigiorno.

Uno stile ricercato, materiali di prima qualità e un pacchetto di funzioni completo e preciso è l'insieme di fattori che caratterizza uno smartwatch moderno di marchi come Lotus, Liu Jo e Calypso. Se ne possono trovare, poi, di ogni tipo: per lui e per lei, con quadrante circolare o squadrato, passando poi per soluzioni unisex dalle colorazioni più disparate. Ancora, non mancano prodotti dai costi più contenuti che, per scelta di design e materiali, rintracciano la precisa via di mezzo tra un accessorio di prestigio e uno strumento perfetto per le attività quotidiane legate al lavoro o allo sport.

Le caratteristiche degli smartwatch di lusso

Uno smartwatch realizzato da un brand di moda unisce sapientemente stile e funzionalità in un mix perfetto. Esattamente come i prodotti delle tech company più blasonate, anche gli orologi smart di lusso si suddividono poi in due tipologie: gli effettivi smartwatch e le smartband. A distinguere le due categorie sono pochi, semplici elementi, tra cui troviamo la dimensione del display, che nelle smartband è tipicamente più piccola e dalla forma rettangolare e allungata, e la vestibilità, che nelle smartband si presta maggiormente a un utilizzo anche sportivo. A prescindere dalla tipologia di device, però, va detto che questi prodotti si caratterizzano anzitutto di un design snello ed elegante, adatto a ogni circostanza (comprese le più eleganti), e brillano per colorazioni e definizione del display: due elementi che richiamano subito l’attenzione di chi ci circonda.

Come lecito aspettarsi, poi, un particolare focus è rivolto alla scelta dei materiali che devono caratterizzare i cinturini e i quadranti: in tal senso, raramente si opta per materiali in gomma (molto utili, però, nel caso delle smartband) o plasticosi, ma si prediligono soluzioni in acciaio e alluminio, talvolta con cristalli a impreziosire il design generale. Sui modelli di fascia medio-alta, poi, non è difficile trovare un’ampia varietà di sensori per la misurazione dei parametri di salute e per la connessione Bluetooth stabile con dispositivi IOS e Android, oltre a una serie di certificazioni IP che testimoniano la resistenza di questi dispositivi contro acqua e polvere.

Gli smartwatch dei brand più importanti nel mondo della bigiotteria

Se si pensa agli smartwatch di lusso più apprezzati sul mercato, non si può non fare riferimento a brand di spicco come Liu Jo, Ops Objects, Superga, Calypso e Lotus. I prodotti di queste aziende, infatti, travalicano il concetto di innovazione unendo uno stile superbo a ottime funzionalità. È questo il caso dell’Historico di Lotus, un orologio intelligente realizzato in acciaio 316L con cassa rotonda in lega di zinco, e accessoriato con tutti i più moderni sensori per il Bluetooth e per la resistenza all’acqua. Diverso, invece, è l’approccio di Calypso col suo Smartime, una smartband con cinturino in gomma con schermo TFT/IPS ad alta qualità e touch screen. Anche in questo caso troviamo piena compatibilità con IOS e Android, e una certificazione di resistenza all’acqua. Caratteristiche, queste, che ritroviamo anche nell’Active Call Ops Objects, uno smartwatch dalla forma squadrata con cinturino in silicone rifinito e cassa in ABS, con una versione Bluetooth montata che è tra le più recenti e performanti della categoria: parliamo infatti del Bluetooth 5.1. A chiudere, meritevole di menzione è il Superga INK 2.0, uno smartwatch unisex con cinturino in acciaio e cassa in alluminio, design squadrato e resistenza all’acqua certificata IP667. Stupisce, su questo modello, l’ampiezza del display: ben 1.6 pollici, altamente definiti.

Soluzioni perfette, quelle delle migliori marche di lusso, per unire funzionalità, tecnologia all’avanguardia e design d’alta classe.