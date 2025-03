I grifoncini Ekhator e Venturino trascinano l’Italia under 19 nel 2-0 contro la Francia, ma passa la Spagna

Crotone. Nell’amarezza per avere sprecato un’occasione d’oro nonostante il sorteggio sfavorevole, gli azzurrini dell’Under 19 possono godersi due gioielli provenienti dal vivaio del Genoa: Ekhator e Venturino sono stati protagonisti della vittoria per 2-0 contro i vicecampioni d’Europa della Francia. Tuttavia, a causa del pareggio con la Lettonia, agli Europei andrà la Spagna, che ha vinto il girone Elite Round in Calabria.

Venturino mette lo zampino nella prima rete di Camarda al 24′ con un cross dalla destra e anche nel secondo gol: è suo il tiro respinto dal portiere su cui un avversario ha un tocco sfortunato che serve Ekhator, pronto a ribadire in rete. Per lui due reti in tre partite.

Poi la partita viene sospesa temporaneamente per nebbia, il risultato non cambia, ma la vittoria della Spagna sulla Lettonia rende inutile e forse ancora più amaro l’esito del girone con l’Italia, imbattuta, che non trova la qualificazione.

Vieira però può sorridere: i suoi ragazzi, che torneranno a disposizione, hanno dimostrato quanto valgono e chissà che nel finale di stagione possano trovare un po’ più di spazio per arricchire il loro bagaglio di esperienza.

Torneo di Viareggio, Genoa ai quarti di finale

Buone notizie per l’Under 18 di mister Ruotolo: dopo un pareggio per 2-2 contro la rappresentativa di serie D nei tempi regolamentari, vittoria ai calci di rigore per il passaggio ai quarti della Viareggio Cup. Di Pagliari e Riolfi le reti. Oggi alle 15 a Lerici (campo sportivo Bibolini), la sfida Genoa-Magic Stars.