I giocattoli perfetti per i neonati

Attraverso il gioco, è possibile abituare i bambini a scoprire il mondo sin dalla tenera età e, soprattutto, è possibile stimolarli e rendergli familiari meccanismi logici importantissimi. Per questo, però, è importante scegliere giochi e giocattoli che siano in linea con l’età del bambino e sufficientemente diversificati da stimolarlo sempre in modo nuovo e intrattenente. Ecco quindi che elementi importanti per la formazione durante l’infanzia, come ad esempio giochi per i primi passi o i playset 3-in-1, trillini e carillon oltre che i piccoli centri attività già completi di tutto risultano ideali per rendere ricche le giornate dei piccoli di casa. In tal senso, particolarmente fornito risulta essere lo store online di Mondial Toys, attività incentrata sul mondo del divertimento per neonati e giovanissimi.

Le diverse tipologie di giocattoli e playset per l’infanzia

I giochi per neonati e per l’infanzia si adattano a tutte le esigenze di spazio dei genitori, con soluzioni ottimali sia per il gioco in casa che all’esterno. Ottime in tal senso sono le palestrine e i centri attività, che rappresentano delle soluzioni perfette per giocare entro i confini di casa e, al tempo stesso, offrire diversi stimoli ai propri piccoli in uno spazio ristretto. Questi prodotti includono numerose attività multisensoriali, come ad esempio la possibilità di poter suonare un pianoforte interattivo, che vengono raggruppate in diversi smart stages (ovvero, veri e propri livelli d’apprendimento in base all’età del bambino). Si tratta, inoltre, di prodotti “espandibili”, grazie alla possibilità offerta su numerosi modelli di collegare altri giocattoli della stessa linea. Non mancano, poi, luci notturne per conciliare il sonno del bambino. Diversi, invece, sono i carillon e i trillini di vario genere, che stimolano il bambino attraverso un approccio diretto alle melodie e alla diversità di suoni che il mondo offre loro, mentre i playset completi si caratterizzano per una notevole versatilità in termini di attività offerte, ma sempre in soluzioni piccole e portatili. Per l’esterno sono particolarmente indicate le macchinine cavalcabili, ovvero un modo affascinante e fantasioso di rendere i primi passi sicuri e, al tempo stesso, ricchi di divertimento. Questi prodotti possono caratterizzarsi di design originali e ricchi di colore, con ad esempio le forme di unicorni o simpatici trenini, o essere realizzati sulla base di prodotti con licenza, come nel caso delle auto cavalcabili che riprendono le linee del Range Rover Discovery o che presentano il logo ufficiale di Mercedes-Benz.

I migliori giochi educativi per l’infanzia

Nel mondo dei giochi per l’infanzia non mancano prodotti pensati anche e soprattutto per l’apprendimento dei più piccoli, come ad esempio libri interattivi sensoriali, rulli multiattività, giochi elettronici di vario genere e peluche interattivi con canzoncine e filastrocche. Questi giochi sono realizzati dalle più importanti aziende sul mercato dei giochi per bambini come VTech, Chicco e Clementoni. Tra i prodotti più apprezzati di questa categoria, infatti, troviamo ad esempio la tastiera elettronica di Clementoni a tema animali, il libro interattivo e multisensoriale di VTech “Le mie prime scoperte” e Robit, il robot cantante con microfono e 3 modalità di gioco realizzato da Chicco.

Tre giochi diversi, che stimolano il bambino in pressoché ogni aspetto: la tastiera a tema animali di Clementoni, per esempio, offre luci, tasti comodi e facili da pigiare, oltre che un ampio campionario di suoni tra cui registrazioni di filastrocche, versi di animali e note musicali in diverse tonalità. Interessante, invece, è l’approccio del libro “Le mie prime scoperte” appena citato, che sfrutta i pulsanti interattivi per scoprire il suono di nuove parole, numeri, colori e oggetti. L’approccio del robot di Chicco, “Robit Canta con Me”, è poi altamente creativo e fantasioso, lasciando al bambino tutta la possibilità di scoprire la propria voce e, soprattutto, l’istinto ad usarla.

Un mondo affascinante è quello dei bambini, e i giochi per l’infanzia sono perfetti per ampliarlo sempre di più, per la gioia dei genitori.