I Comuni di Rapallo e Ne sottoscrivono un accordo quadro con il dipartimento di Architettura e Design

Tigullio. Presso la Sala del Consiglio Comunale di Rapallo, i Sindaci dei Comuni di Ne e Rapallo hanno sottoscritto le rispettive convenzioni quadro con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova.

Lo scopo è quello di supportare lo svolgimento di progetti di ricerca e studio da parte degli studenti della Facoltà sui rispettivi territori inerenti: “lo sviluppo di metodologie e strumenti di analisi e progettazione finalizzati alla valorizzazione del territorio, del contesto storico-architettonico, paesistico ed urbanistico”.

L’iniziativa rientra tra quelle già svolte con successo dal Dipartimento in altri territori liguri, allo scopo di concentrare l’attenzione degli studi anche in ricerche operative, con particolare riferimento alla crescita socio-territoriale del/i Comune/i, piani e strumenti di valutazione per la gestione del territorio e delle componenti paesistico-ambientali dello stesso, ad esempio:

– campagne di studi sul patrimonio territoriale (ambientale, storico architettonico, economico);

– incontri, seminari, convegni sui temi centrali per la ricerca;

– scambi di conoscenze, anche attraverso il coinvolgimento di partner locali, italiani ed europei;

– valutazione congiunta di piani e progetti finalizzati alla ricerca di partenariati finanziari pubblici (es.: PNRR, Fondi Strutturali UE 2021-2027, ecc.) e/o privati e partecipazione coordinata a eventuali bandi di comune interesse;

– organizzazione di scuole estive e seminari presso strutture dei Comuni e/o presso il DAD – Dipartimento Architettura e Design di Genova;

– partecipazione a ricerche su tematiche di comune interesse nell’ambito di finanziamenti europei e/o nazionali.

«Si tratta di un importante impegno del Comune per caratterizzare il proprio territorio in un luogo in cui una molteplicità di giovani studenti e ricercatori, con i loro docenti, possano trovare elementi di crescita professionale e culturale non fini a se stessi, ma proiettati verso la loro attuazione nell’interesse della collettività» dichiara il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci.

«Il Comune di Ne, con un territorio ricco di pregevoli emergenze paesistiche e culturali, caratterizzato da una residenzialità diffusa nei vari borghi che lo compongono, ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione ed è orgoglioso di poter contribuire, con le peculiarità territoriali dell’intera Val Graveglia, alla formazione di una giovane classe dirigente del prossimo futuro” dichiara la Sindaca di Ne, Francesca Garibaldi.

Alla sottoscrizione delle intese ha fatto gli ‘onori di casa’ il Presidente del Consiglio Comunale, avv. Mentore Campodonico: «È un’iniziativa che colloca Rapallo nel circuito virtuoso dell’attività formativa di alto livello con la trasmissione della propria cultura, della propria storia e delle sue testimonianze» dichiara.

Il prof. Giampiero Lombardini, docente di Urbanistica del Dipartimento, nonché responsabile scientifico della didattica, esprime il proprio compiacimento per l’entusiasmo con cui si inizia oggi un percorso formativo della durata di quattro anni, certo che i circa trenta discenti che prenderanno parte alle attività di laboratorio sapranno onorare al meglio le attenzioni ricevute.

Le opportunità di proficua collaborazione, sottoscritte oggi, sono state create dal dott. Angiolino Barreca, da circa dieci anni consulente della Facoltà per i rapporti con i territori: “Si portano giovani studenti a conoscere nuove realtà, con le loro peculiarità ambientali, storiche e a intraprendere percorsi formativi in ‘laboratori a cielo aperto’, in cui le amministrazioni, le associazioni culturali, quelle della trasmissione delle tradizioni e i singoli cultori locali diventano docenti privilegiati” afferma.