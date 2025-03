Hashish, cocaina e Cialis nascosti nella cella frigorifera: arrestato pizzaiolo pusher

Genova. Un pizzaiolo 28enne è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga: all’interno della sua attività di via Borzoli i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di hashish, 150 grammi di cocaina e quasi 200 confezioni di farmaci tra Kamagra e Cialis.

L’uomo è stato individuato durante una serie di controlli organizzati dai carabinieri in zona ponente insieme con i nas e le unità cinofile della guardia di finanza. A incastrarlo è stato proprio il fiuto del cane antidroga, che lo ha annusato con insistenza spingendo i militari a perquisire il locale.

La droga era stata nascosta nella cella frigorifera, tra i generi alimentari, e in uno zaino adibito al trasporto delle vivande. Il pizzaiolo, che proprio sabato aveva terminato di scontare una misura cautelare per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina.

È stato anche denunciato per la detenzione di farmaci privi di autorizzazione all’immissione in commercio e sanzionato per circa 3.000 per le scarse condizioni igieniche. È stato poi trasferito in carcere a Marassi.