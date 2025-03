“Hallelujah”, il gusto del Gelato Day 2025 quest’anno omaggia il Giubileo

Genova. Si chiama Hallelujah il gusto che i mastri gelatieri genovesi hanno ideato per la Giornata europea del Gelato artigianale, in programma lunedì 24 marzo: un omaggio all’anno del Giubileo tra cioccolato, gianduia e nocciole.

Il protagonista del Gelato Day 2025 è infatti una gianduia con nocciole tostate, arricchita da una variegatura di cioccolato puro. Le gelaterie genovesi ad avere già confermato l’adesione all’iniziativa dell’Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi (Agag) sono la Cremeria Buonafede di Via Luccoli 12r e Via degli Orefici 59r, la Gelateria Chicco di Via Oberdan 120r a Nervi e la Gelateria Bixio di Via Nino Bixio 5B/5Cr a Carignano. L’elenco completo e in aggiornamento sarà consultabile sul sito di Confesercenti Genova.

“La Giornata europea del gelato rappresenta, ogni anno, l’occasione per proporre al pubblico nuovi gusti e riscoprire quelli tradizionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze delle tante gelaterie artigianali di tradizione del nostro paese”, ha detto Simone Ghiotto, presidente Agag.

“Confesercenti – aggiunge il presidente provinciale Massimiliano Spigno – rinnova il suo sostegno all’Agag in occasione della Giornata europea del Gelato artigianale, un prodotto che sempre più è sinonimo di qualità, professionalità contiguità al territorio, al quale i maestri gelatieri si ispirano nella preparazione dei loro gusti”.