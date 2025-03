Guerriglia dopo il derby del Tigullio: un poliziotto colpito da un razzo di segnalazione, un altro dalla ruota di una bici

Genova. Una notte di guerriglia ieri sera a Chiavari al termine del derby del Tigullio con diversi scontri tra tifosi e polizia che si era frapposta per evitare il contatto tra le opposte tifoserie.

Già nelle fasi di afflusso della partita, a cui hanno assistito 4200 spettatori, di cui 884 tifosi ospiti, le forze dell’ordine erano intervenute per il primo tentativo di contatto, quando alcuni tifosi del Sestri Levante che si trovavano a bordo di navette, lungo il percorso dalla stazione di Chiavari allo stadio, all’altezza dell’intersezione stradale tra viale Kasman e corso Dante, sono scesi dai mezzi per cercare il contatto con la tifoseria di casa, che era in attesa del loro passaggio. L’intervento immediato dei contingenti di polizia ha evitato lo scontro, consentendo la prosecuzione della scorta del convoglio con a bordo circa 180 tifosi ospiti.

Il match si è svolto regolarmente e ha visto i padroni di casa vincere per 4 a 0, ma a indicare il clima post partita anche uno striscione comparso sugli spalti dell’Entella con la scritta “Uccidiamoli“.

Durante le fasi di deflusso dei tifosi, si è verificato il secondo tentativo di contatto. Una cinquantina di tifosi dell’Entella, travisati con cappucci e sciarpe, armati di aste, cinture e bottiglie di vetro, hanno ripetutamente cercato di avvicinarsi al convoglio scortato di navette dei tifosi del Sestri Levante, verso la stazione Chiavari e ha cominciato un fitto lancio di oggetti e fumogeni contro gli agenti che hanno risposto con una breve carica di alleggerimento. In quella fase un assistente capo del Reparto Mobile di Genova è stato colpito alla spalla da un razzo di segnalazione e successivamente refertato all’Ospedale San Martino di Genova per frattura alla clavicola, con una prognosi di 30 giorni.

L’ultima azione si è verificata alla stazione di Chiavari, dove i tifosi del Sestri Levante, che già avevano tentato di interrompere il transito scendendo dalle navette a scorta in corso, hanno dato luogo a nuovi lanci verso la polizia, dopo essersi travisati. In quest’azione due Assistenti del Reparto Mobile di Genova, sono stati colpiti e sono ricorsi alle cure ospedaliere per contusioni, con una prognosi di 5 giorni mentre contro un Sovrintendente Capo della Questura è stata lanciata in stazione la ruota di una bicicletta. Il poliziotto ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.

Le indagini della Digos sono state immediatamente avviate con l’analisi del copioso materiale di documentazione video fotografico per identificare identificare gli autori delle delle violenze.

“Pretendiamo risposte immediate dalle istituzioni: chi attacca e ferisce gli agenti deve andare in galera senza alcuna indulgenza – dice in una nota Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp – Siamo stanchi di vedere i nostri colleghi finire in ospedale mentre chi li aggredisce la fa franca. Il Governo ed il Parlamento devono assumersi le proprie responsabilità: servono leggi chiare e applicate con fermezza, come il ddl Sicurezza, arenato da mesi. La sicurezza di cittadini e Forze dell’Ordine non si garantisce con la propaganda, ma con azioni concrete”.