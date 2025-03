Gronda, via libera dal ministero alla variante Torbella: ripartiti i lavori del “lotto zero”

Genova. Sono ripartiti i lavori propedeutici della Gronda in zona Polcevera, sospesi negli scorsi mesi in attesa del via libera del ministero dell’Ambiente alla variante progettuale per raddoppiare le gallerie dello snodo Torbella, dove si intrecceranno il vecchio tracciato della A12 e il nuovo raddoppio della A7. Lo ha riferito nell’aula rossa di Palazzo Tursi l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari, rispondendo a un’interrogazione di Fabio Ceraudo (M5s) che ha chiesto di fare il punto sui cantieri della grande opera genovese.

Si tratta sempre delle attività comprese nella fase B del cosiddetto lotto zero, un insieme di lavori preparatori agli scavi veri e propri che includono gli imbocchi di alcune gallerie fondamentali per la futura distribuzione dei flussi di traffico: Forte Diamante, Granarolo, Torbella Ovest, Bric du Ventu, Monte Sperone e Campursone Sud. Quest’ultima, in realtà, è già stata completamente realizzata nei pressi del casello di Genova Est: lunga 105 metri con due corsie all’interno, a pieno regime accoglierà il traffico in uscita dalla A12, ma durante la realizzazione del progetto consentirà il transito ai mezzi pesanti provenienti dai cantieri situati a levante del Polcevera.

A dicembre 2022, ormai più di due anni fa, era partita la prima fase del lotto zero nei cantieri Torbella e Monterosso con predisposizione delle aree, risoluzione di interferenze e spostamento di sottoservizi, demolizioni di immobili espropriati, campi operativi, piste e varchi d’accesso. Altre zone interessate dalle prime operazioni sono in val Leira e Cerusa nell’entroterra di Voltri (dove si lamentano già pesanti disagi) e il campo base nell’area ex Colisa sotto la collina di Coronata, scelta dal Comune per trasferire il carcere oggi a Marassi.

La fase propedeutica doveva durare circa un anno, ma nel frattempo si sono aggiunti altri ritardi. Tuttora i finanziamenti necessari per completare l’opera sono un rebus: servono almeno 6-7 miliardi di euro che il Governo vuole lasciare in carico ad Autostrade. E poi manca ancora la firma sul progetto esecutivo, nonostante il ministro Matteo Salvini avesse garantito che l’adeguamento sarebbe stato completato a metà 2024.

La variante al progetto della Gronda, approvata dal ministero dell’Ambiente, sdoppia le gallerie separando quindi i flussi di traffico senza punti di intersezione tra diverse traiettorie. Ma non solo. Il potenziamento proposto prevede la possibilità di assorbire completamente l’attuale traffico: l’idea è quella di avere una alternativa in caso di manutenzione massiccia del tratto attuale della A7