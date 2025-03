Giunta a Nervi, al via i dragaggi nel porticciolo. Piciocchi: “Secondo lotto del restyling dopo Natale 2025”

Genova. Quartieri in giunta ha fatto tappa a Nervi. La 13esima riunione della giunta comunale nei quartieri genovesi si è svolta questa mattina nella biblioteca Brocchi, nel Municipio IX Levante. Tra i temi emersi durante l’incontro con le associazioni ed enti del territorio, individuati dal Municipio: la mobilità, Ztl, il sostegno al commercio, la spiaggia di Capolungo, i ripascimenti, il decoro urbano, l’area Campostano.

“Con le associazioni e i cittadini di Nervi abbiamo parlato del potenziamento della mobilità, con la nuova linea di autobus totalmente elettrici, il 515, che collega direttamente viale Franchini a piazza Tommaseo, nel cuore di Genova – ha spiegato il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi -. È emersa una volontà propositiva comune dei cittadini e dei commercianti per proseguire il secondo lotto dei lavori urbani a Nervi dopo Natale 2025, in modo da non impattare sul commercio nei momenti clou, e una soddisfazione generale sull’aumento dei turisti e dei genovesi a Nervi soprattutto nel weekend, favorito anche dal restyling urbano e dai nuovi posti auto in via Oberdan a disco orario proprio per favorire l’utenza commerciale. Per rafforzare ulteriormente il commercio proponiamo di esportare il modello collaudato dei bandi per l’apertura di esercizi commerciali che abbiamo già nel centro storico di Genova e a Sampierdarena, una misura premiale destinata a favorire gli insediamenti commerciali, artigianali e professionali per rivitalizzare alcune aree. Credo che questa possa diventare una misura strutturale, soprattutto in zone come quella di via Capolungo, che hanno sofferto del periodo dei cantieri”.

Prima dell’incontro con le associazioni del territorio, la giunta comunale ha approvato la delibera per il prelievo dal fondo di riserva di un milione di euro da destinare al potenziamento della task force con Aster per il controllo e la manutenzione delle alberature pubbliche cittadine. “Come ci eravamo impegnati – ha commentato il facente funzioni sindaco Piciocchi – abbiamo dato il via a nuovi interventi, raddoppiando gli alberi monitorati sul territorio cittadino per un piano potenziato di gestione del rischio alla luce anche dei cambiamenti climatici”.

A seguire, insieme al presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo, è stato effettuato il sopralluogo al porticciolo di Nervi, dove, ad inizio della prossima settimana, inizieranno i dragaggi.”Tutte le settimane – ha commentato il facente funzioni sindaco Piciocchi – facciamo un sopralluogo al porticciolo Nervi per aggiornare residenti, esercenti e pescatori sul cronoprogramma dei lavori, di cui settimana prossima partiranno i dragaggi”. Dopo il sopralluogo il facente funzioni sindaco ha effettuato una visita al centro anziani La Rotonda, che necessita di interventi manutentivi, e alla Compagnia delle Donne di via Bolzano.